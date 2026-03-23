El senador del Frente Amplio Gustavo González (Partido Socialista) expresó su disconformidad con respecto a un comunicado emitido recientemente por la Cámara Inmobiliaria del Uruguay (CIU), en el que la gremial manifiesta su preocupación por dos iniciativas que el legislador pretende impulsar vinculadas a la vivienda, una sobre alquileres y otra sobre monoambientes. En la misiva, la CIU advierte que los proyectos de ley anunciados por González “introducen señales que pueden impactar negativamente en la oferta de vivienda, la inversión y el acceso al mercado inmobiliario”.

En diálogo con la diaria, González calificó el comunicado como “vergonzoso e insólito”, ya que, en primer lugar, se hace mención a “un proyecto que todavía no vio luz”. “No sé cómo hicieron para hacerse de ese proyecto”, porque “yo no lo he presentado ni siquiera en la bancada del Frente Amplio, lo único que di fue el titular”, señaló.

Con relación a la iniciativa que busca aumentar la superficie mínima permitida de los monoambientes de 25 a 35 metros cuadrados, la CIU sostuvo en el comunicado que este límite se debe resolver por “criterios técnicos” y con “evidencia demográfica”.

Para González, “lo que tienen que contestar” desde la gremial “es si ellos consideran que [un monoambiente de 25 metros cuadrados] es una vivienda digna y adecuada”. Con respecto a una parte del comunicado en el que se argumenta que hay suficiente demanda para dichas modalidades de vivienda, el senador dijo que esto obedece a las condiciones económicas de la gente. “Léase: no les da para una vivienda digna y decorosa, métanse acá”, ironizó.

Según la CIU, “la experiencia internacional muestra que las economías desarrolladas no eliminan la vivienda compacta, sino que la regulan y la integran como parte de una oferta diversa”, por lo que “restringir tipologías podría derivar en una menor diversidad de opciones, reducción de la oferta y mayor presión sobre los precios en otros segmentos del mercado”.

Por otra parte, con relación a la iniciativa de González que procura regular los alquileres, la CIU advirtió que “avanzar hacia esquemas de fijación o condicionamiento de precios implica un cambio estructural en el funcionamiento del mercado”. Del mismo modo, la cámara señala que existe “evidencia empírica internacional” que marca que este tipo de políticas “tienden a generar efectos adversos”, entre ellos, reducción de la oferta habitacional, deterioro del stock de las viviendas y surgimiento de mercados informales.

Consultado al respecto, González se preguntó cuál es el “mundo” al que se refiere la CIU al aludir a experiencias internacionales. En el comunicado, la CIU expresó su “disposición a contribuir al debate con una mirada técnica y constructiva”. En ese sentido, González dijo que, una vez presentado el proyecto de ley, “como es de orden en el Senado de la República”, seguramente se convoque a la cámara para que exprese su opinión en el Parlamento, así como también a organizaciones de vivienda.