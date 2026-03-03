En su segunda reunión, la denominada “comisión especial para investigar y analizar el proceso de adquisición de OPV” –en el marco de la reciente rescisión del contrato con el astillero español Cardama Shipyard– recibió al exministro de Defensa Nacional José Bayardi (2019-2020). Según consta en la versión taquigráfica, durante la sesión surgieron dudas sobre los resultados que puedan obtenerse de la investigación que llevará a cabo la recientemente instalada herramienta legislativa.

Una de las preguntas que debió responder Bayardi en la comisión tuvo que ver con los esfuerzos realizados durante su administración para adquirir patrullas oceánicas para la Armada Nacional. Concretamente, el diputado colorado Felipe Schipani preguntó “qué se hizo durante ese período desde el Ministerio de Defensa Nacional en procura de poder adquirir esas OPV”. En la misma línea, el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, consultó “por qué en ese largo período de 15 años” de gobiernos del Frente Amplio (FA) “no se pudo concretar la compra de las patrulleras”.

La respuesta de Bayardi fue concisa y se limitó a su breve período como titular del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), entre abril de 2019 y febrero de 2020. “Para la adquisición de las OPV, desde el mes en que asumí hasta el final, no se hizo nada”, manifestó. “Cuando uno quiere adquirir bienes en materia de defensa, cualquiera que haya estado en el Ministerio de Defensa Nacional sabe que tiene un contencioso de primera línea, en Colonia y Paraguay, con el Ministerio de Economía y Finanzas”, resaltó; y agregó que en sus meses de gestión “no había ninguna condición” para “pedir que se encarara la compra de las OPV”.

Por su parte, el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone preguntó si en el período de Bayardi se había “escuchado” algo sobre Cardama. El exministro respondió que no.

En otro tramo de la sesión, la oposición comenzó a consultar sobre las fragatas portuguesas adquiridas por el gobierno uruguayo en 2008, durante el primer mandato de Tabaré Vázquez. En ese momento, el senador del FA Nicolás Viera reclamó que se estaba “llevando este asunto a un lugar donde no debe ir”, ya que el período a estudio de la comisión “versa de 2010 a 2024”.

“Se han buscado los métodos, las preguntas, el rebusque, para terminar en el tema de la fragata portuguesa de 2008, que no está comprendido en el marco de esta comparecencia”, subrayó Viera, quien se preguntó si desde la oposición se pretendía “enrarecer el clima de funcionamiento” de la comisión.

“La venida del exministro Bayardi hoy a la comisión no la entiendo”, afirmó Perrone. “Cabildo Abierto fue el único partido que hoy preguntó por Cardama en esta comisión”, añadió.

Los planteos novedosos de Perrone

“Cada vez me queda más claro que no estamos en una comisión investigadora”, sentenció Perrone este lunes en la segunda reunión de la comisión. Técnicamente, la comisión bicameral aprobada por la Asamblea General no es una comisión investigadora, algo que solo pueden hacer la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En ese sentido, entre los legisladores existen dudas sobre sus potestades.

Este martes, Perrone anunció en X que planteó que “la investigadora por Cardama se haga en Diputados”, dado que “lo que se creó en la Asamblea General por acuerdo entre los senadores parece no tener alcance de investigadora, sino que es una ‘comisión especial’”. Apuntó, además, que se hizo consulta por este tema a los servicios jurídicos del Parlamento. Según supo la diaria, el planteo de Perrone fue hecho en el ámbito de la coordinación interpartidaria.

“Sería bueno tener el informe jurídico por si algún funcionario o jerarca no viene a la comisión amparándose en que esta es una comisión especial y no una comisión titulada como ‘investigadora’”, había argumentado Perrone en la primera reunión de la comisión.

Con respecto a la posibilidad de que algunas de las sesiones se declaren secretas, Perrone dijo que para Cabildo Abierto esto es justificable solo cuando se traten temas sensibles en materia de “seguridad nacional” o asuntos “personales”. En ese sentido, llamó a que “se trabaje con transparencia total, con las versiones taquigráficas publicadas, y que todo se sepa”.

Asimismo, en referencia a la eventual existencia de temas de carácter secreto a tratarse en la comisión, Perrone instó a la comisión a que “haga las averiguaciones que debe realizar con el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial sobre la seguridad” de los teléfonos de los legisladores. Dijo que su planteo tiene que ver con “saber si nuestros teléfonos están intervenidos” o “pueden” ser intervenidos. “Que nos den garantías, lo planteo de esa manera”, concluyó.