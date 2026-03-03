Este lunes sesionó por segunda vez la comisión especial para investigar el proceso de compra de las patrullas oceánicas, tras la reciente rescisión del contrato con el astillero español Cardama Shipyard. Luego de elegir a sus autoridades y el régimen de trabajo en la primera sesión, en esta oportunidad los legisladores recibieron al primer invitado: se trató del exministro de Defensa entre abril de 2019 y febrero de 2020, el frenteamplsita José Bayardi.

Bayardi, quien también fue subsecretario de la cartera –en el período previo a 2010, que es el año límite para la investigación de la comisión– llegó al anexo del Palacio Legislativo entendiendo que era “insólito” que se lo citara cuando el corazón de la discusión tiene que ver con Cardama.

Luego de su comparecencia, dijo en una rueda de prensa que, desde su punto de vista, la investigación de la comisión se resuelve “con cuatro o cinco de un lado y cuatro o cinco del otro”. Por un lado, aquellos involucrados en la firma del contrato con el astillero; por otro, quienes resolvieron rescindir el acuerdo. El exjerarca expresó que, por el contrario, estará “todo el mundo” circulando por la comisión, en una lógica que, a su entender, busca “esconder el problema”.

“¿Dónde se esconde un elefante? Entre una manada de elefantes”, ironizó sobre el listado de nombres que serán citados a la comisión, que excede a aquellos específicamente implicados en el proceso contractual.

Por último, Bayardi llamó a que los miembros de la comisión puedan “asumir las responsabilidades de la tarea para la que están” y que carguen con “responsabilidades políticas” a quienes entiendan que “hay que cargar responsabilidades políticas”.

Desde la oposición, el diputado del Partido Nacional Gabriel Gianoli dijo que “el gran titular” que dejó Bayardi este lunes en la comisión fue que “el Frente Amplio [FA] no tenía un plan para construcción de buques OPV”. “Le agradecimos a Bayardi que nos manifestara que no era prioridad para el Frente Amplio tener patrulleras oceánicas para cuidar nuestro mar territorial”, resaltó, y agregó que la convocatoria al exministro tenía esa “razón”, es decir, llegar al hecho de que el FA en 15 años de “bonanza” en “ningún momento” elaboró un “proyecto para cuidar la soberanía en el mar”.

En la misma línea, el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, dijo que, a pesar de la compra de las fragatas portuguesas en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, en el segundo mandato de Vázquez “no hubo ningún plan para defender la soberanía nacional en el frente marítimo”, sabiendo que las mencionadas embarcaciones “tenían una obsolescencia de diez años”.

Por su parte, el senador frenteamplista Eduardo Brenta diferenció el proceso de Cardama del acuerdo que hubo con Portugal para la adquisición de fragatas en el primer gobierno de Vázquez. Dijo que esto último fue “un acuerdo de Estado a Estado” y, además, por “un monto notoriamente inferior”. El legislador del oficialismo remarcó que, si bien la comisión tiene como punto de partida el año 2010, “el nudo central de análisis de esta investigación va a ser el proceso de compra de las patrullas oceánicas desde 2023”.

Sobre las críticas de Gianoli y Sotelo, Brenta sostuvo que los gobiernos del FA “tuvieron prioridades fundamentalmente apostando a las políticas sociales”, en un contexto en el que era “imposible abarcar todas las necesidades”.

La lista de convocados y la información solicitada

Este lunes, los delegados del FA en la comisión presentaron un pedido de información sobre diferentes aspectos del proceso de compra. Asimismo, el oficialismo colocó sobre la mesa una lista de personas a convocar.

En tanto, el representante de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, entregó un solo nombre: Alejandro Astesiano. Si bien Perrone aún no ha explicado públicamente el motivo del llamado, existen chats entre el excustodio presidencial y el exgerente general de Vertical Skies, Marcelo Acuña, en los que se hablaba de la construcción de las patrullas oceánicas.

Leé más sobre esto: Astesiano y Vertical Skies: los poderosos intereses que operan en el mundo de las compras militares

En cuanto a la lista de convocados del FA, el diputado Joaquín Garlo detalló que algunas de las personas están vinculadas a “la evaluación de las ofertas y la selección de Cardama”, el “proceso constructivo” y el “proceso de rescisión”.

En el listado, al que accedió la diaria, se destacan cuatro grupos. El primero tiene que ver con el proceso de selección del astillero. En ese caso, como nombre diferente a los que había presentado días atrás la oposición –en una lista en la que se incluyó a exautoridades del gobierno anterior y mandos militares–, aparece el del capitán de fragata retirado Gerardo Moreira, a quien se describe como “comisionista y representante de Cardama en Uruguay”. Asimismo, el FA pretende convocar a César Ricciardi, encargado de despacho de la Prefectura Nacional Naval, y a Santiago Jiménez Martín, exembajador de España en Uruguay.

En el segundo punto de la lista presentada por el oficialismo se hace referencia al proceso de concreción del contrato. En este caso, al igual que la oposición, se hace referencia a la necesidad de la presencia de integrantes del estudio jurídico de abogados Delpiazzo. El FA menciona específicamente a los doctores José Delpiazzo y Agustín Godoy.

En el tercer punto, vinculado a la garantía, como novedad se menciona a la Organización de Seguros MyN de Freitas y al dirigente colorado José Amorín Batlle, quien en el período pasado fue presidente del Banco de Seguros del Estado. También se pone sobre la mesa a Redbridge, la compañía de seguros con sede en Barbados que emitió las garantías de cumplimiento para Cardama. De dicha empresa se anotaron los nombres de Edmund Santiago (presidente y CEO) y Alejandra de Freitas (gerenta general).

Por último, con relación a la “liberación del pago por cumplimiento del hito de presentación del Plano de la Cuaderna Maestra”, se destacan las convocatorias de Víctor Solano (representante de la Sociedad de Clasificación de Buques Lloyd’s Register of Shipping en el Proyecto de Construcción de OPV) y de las autoridades correspondientes del Banco de la República Oriental del Uruguay.