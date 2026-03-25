El martes, días después de la puesta en marcha de la comisión bicameral que investiga el proceso de compra de las patrullas oceánicas al artillero español Cardama Shipyard, los diputados Felipe Schipani (Partido Colorado), Pablo Abdala (Partido Nacional) y Gerardo Sotelo (Partido Independiente), integrantes de la comisión, denunciaron en una conferencia de prensa que el Poder Ejecutivo solamente ha remitido el “20% de lo solicitado” en materia de documentación.

Consultad al respecto, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, dijo a la diaria que la cartera todavía está “trabajando en recopilar esa información” y aseguró que “toda la información que fue requerida se va a entregar”.

Este miércoles, en tanto, el senador del Frente Amplio (FA) Eduardo Brenta, también miembro de la comisión, afirmó en rueda de prensa que “la información que se le solicitó a Presidencia de la República llegó absolutamente toda” y solamente “es parcial” la información que provino por parte del Ministerio de Defensa Nacional. En la misma línea que Lazo, dijo que los documentos “se están recopilando y se van a enviar a la brevedad”.

Asimismo, Brenta señaló que la comisión fijó un período de investigación desde 2010 hasta 2026, y apuntó que actualmente se está estudiando “el segundo y el tercer gobierno del FA”. No hay “ningún elemento irregular en esos dos períodos” y no se pudo constatar “ninguna clase de irregularidad”, aseguró. En los próximos días, agregó, la investigación se enfocará en “las garantías falsas, todo lo que sabemos respecto al retraso en las obras, las prórrogas”, entre otras cosas, para las cuales se citará a las actuales y exautoridades del Banco República, el Banco Central y también a “aquellos que se les pidió garantía y lo negaron, como el Banco de Seguros del Estado”.

“Hablar de que la comisión puede naufragar porque va a faltar información es un grave error. Yo no utilizaría tampoco el término ‘naufragar’ en este caso, porque acá lo que naufragó lamentablemente son las patrulleras oceánicas, que no se pudieron comprar porque se constataron una enorme cantidad de irregularidades”, expresó el legislador frenteamplista, y agregó: “Me parece que corresponde tranquilidad; la información va a llegar”.

Brenta subrayó que la comisión recibirá el total de la información, si bien puntualizó que algunos documentos pueden tener “carácter reservado”. “La intención del FA en esta comisión es darle absoluta transparencia a todo el proceso”, manifestó.

Con respecto a las acusaciones de que existe una “obstrucción” a la labor parlamentaria por parte del Poder Ejecutivo, debido a la falta de documentación, Brenta lo calificó como “un disparate”. “Cardama me parece que es uno de los temas que preocupan mucho a la oposición, genera mucho nerviosismo y genera este tipo de declaraciones adelantadas, apresuradas, que pueden hacer naufragar a la oposición, no a la comisión”, cerró.