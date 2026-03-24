Legisladores de la Coalición Republicana que integran la comisión de la Asamblea Generalcon fines de investigación sobre las patrulleras oceánicas hicieron este martes una conferencia de prensa para cuestionar que el gobierno entregó a ese ámbito parlamentario el jueves pasado solo el 20% de la información que había solicitado.

“Queremos transmitirle a la opinión pública nuestra enorme preocupación, nuestra gran sorpresa, ante “una respuesta notoriamente insuficiente, claramente incompleta en cuanto a los documentos que se solicitaron”, comenzó diciendo el diputado nacionalista Pablo Abdala. Acotó que el 80% que no se entregó “no sólo es la mayor parte de la documentación, sino que además allí hay elementos o antecedentes que son absolutamente indispensables para el trabajo de la comisión, y para investigar y profundizar en el análisis de los hechos que la comisión tiene a estudio”.

Abdala afirmó que el Poder Ejecutivo “no está colaborando” y hace “un manejo caprichoso”, una “suerte de manipulación” de la información. Entre la documentación faltante, mencionó que no llegó información sobre el proceso de construcción de las patrulleras, los reportes técnicos de la Armada, las investigaciones administrativas, los informes técnicos que sustentaron la denuncia presentada por el Ejecutivo contra el astillero español Cardama, entre otras documentaciones solicitadas. El diputado nacionalista sostuvo que sin esta información “se vuelven bastante más acotadas o poco provechosas” las citaciones a testigos. Sí llegó, con carácter confidencial, la denuncia penal contra Cardama y el contrato con el astillero español.

Los legisladores de la coalición anunciaron que en la próxima sesión de la comisión, “si no hay una reacción, una respuesta” del oficialismo, se hará “un planteamiento claro y concreto en cuanto a que en estos términos asistimos a una suerte de bloqueo de lo que se supone es el cumplimiento del fin para el cual la comisión fue creada”. Abdala aclaró que esperan no tener que suspender el trabajo, pero que si el Ejecutivo se mantiene en la misma tesitura, lo evaluarían. “Desde luego, sería imprudente sacar conclusiones anticipadas o anunciar hoy escenarios que confiamos en que no se den, porque nosotros queremos avanzar, y creo que además daríamos un triste espectáculo en la opinión pública si después de todo lo que ya vivimos en cuanto a la disputa en términos de la comisión investigadora”, después el trabajo “se frustra porque no hay posibilidades de avanzar”, indicó. Añadió que espera “que el Poder Ejecutivo recapacite y que nos digan y nos expliquen por qué hemos recibido una información tan escasa”.

En tanto, el diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo afirmó que “la información que nos es retaceada” permitiría comprender si la rescisión del contrato con Cardama fue “la mejor manera de proteger el patrimonio público y si se actuó de buena fe, es decir, con la intención de respetar los contratos, que es lo que se estila”.

En la misma línea, el diputado colorado Felipe Schipani aseguró que “por la vía oblicua, lo que termina haciendo el gobierno con este retaceo de información es permitir que no se investigue, que no se indague, que no se profundice”. “Hay una decisión de no remitir información al Parlamento y esto institucionalmente es muy grave, porque se está vulnerando uno de los poderes jurídicos que tiene este Parlamento, que es el de investigar un caso como el que nos convoca”, reclamó.

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Lazo: “Seguimos trabajando en recopilar esa información”

Consultada sobre este tema por la diaria, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, dijo que su cartera sigue “trabajando en recopilar esa información” y que “no es sencillo”. “No es sencillo porque el Ministerio tiene un sinfín de tareas además del caso Cardama” y son “varios camiones, si se quiere, de información”, remarcó. A esto se suma, apuntó la ministra, que se definió un lapso temporal extenso como objeto de la investigación, desde el año 2010 a la actualidad. “Por lo tanto, eso requiere tiempo, pero no tengan duda de que toda la información que fue requerida se va a entregar”, aseguró.

Acotó que “por algo se fijaron seis meses en esta investigadora. Creo que no va uno todavía. Así que esa ansiedad que tienen… yo creo que es legítima, porque yo también fui legisladora, pero si se fijaron seis meses no pueden pretender que en un mes entreguemos toda la información que tenemos que entregar”, cuestionó.

Sobre las opciones que maneja el gobierno para la adquisición de las patrulleras tras la rescisión del contrato con Cardama, Lazo dijo que el gobierno se comprometió a adquirir las embarcaciones. “Cuando uno asume un compromiso tiene que exhaustivamente pelear para cumplirlo, y en eso estamos”, manifestó.