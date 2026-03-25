El gobierno eligió a la ingeniera en Computación Cristina Zubillaga para ocupar el cargo de directora ejecutiva de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), que había quedado vacante desde la renuncia de Daniel Mordecki en diciembre del año pasado, según informó el semanario Búsqueda. Mordecki se fue del organismo tras denunciar “prepotencia, avasallamiento, arbitrariedad y faltas a la ética” por parte del director general de Presidencia, Diego Pastorín. Mientras tanto, el caso está siendo analizado por el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio.

Zubillaga confirmó a la diaria que le ofrecieron el cargo y aceptó; recordó que estuvo vinculada a la Agesic desde su creación, ya que integró su primer Consejo Honorario, y que en 2019 ocupó la subdirección, por lo que este nuevo cargo supone una “continuidad con lo que veníamos haciendo”.

La futura directora de la Agesic también participó en el proceso de creación de la Agencia Reguladora de Compras Estatales y fue directora del Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente de la Intendencia de Montevideo entre 2016 y 2018.