En el Memorial de los Detenidos Desaparecidos, en el Cerro de Montevideo, Crysol conmemoró este sábado un nuevo aniversario del 14 de marzo de 1985, cuando fueron puestos en libertad los últimos 47 presos políticos de la dictadura cívico-militar. En el acto, la asociación de ex presas y ex presos políticos reiteró su compromiso con la verdad, la justicia, la memoria y la reparación.

“Quisieron enloquecernos y quebrarnos. No lo lograron. Como sobrevivientes del horror, cumplimos con nuestra obligación de no olvidar, de mantener viva la memoria de lo ocurrido. Y seguimos luchando contra la impunidad, para afirmar la justicia, el Estado de derecho y la democracia”, se leyó en la proclama.

En la instancia, Crysol destacó la creación de la Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, que, “junto con la constante movilización popular”, ha permitido “revitalizar las causas sepultadas y enterradas”. Se señaló que en los últimos cinco años “un número considerable de represores” han sido detenidos, juzgados y procesados. “Hemos llegado a la cifra de 130. Ha sido una larga y extensa batalla contra la impunidad”, se afirmó.

No obstante, la asociación advirtió sobre las “presiones” que existen actualmente para que “el Poder Judicial no actúe”. “Las campañas de prensa y mediáticas son notorias. Las acusaciones destempladas y sin fundamento de varios senadores nostálgicos son conocidas”, se leyó.

Por otra parte, la asociación saludó la decisión del actual gobierno de “negociar un acuerdo amistoso con Crysol con el patrocinio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, en el marco de la demanda que el año pasado hizo la asociación en pos del cumplimiento de los derechos de las víctimas del terrorismo de Estado.

En diálogo con la diaria, Gastón Grisoni, referente de Crysol, resaltó que la reparación es un derecho humano que “tienen absolutamente todas las ex presas y los ex presos políticos, independientemente de si tienen un buen nivel de vida y un buen pasar”. La normativa vigente establece que no tendrán derecho a percibir la pensión especial reparatoria quienes al mismo tiempo sean “titulares de una jubilación, pensión, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial”.

Asimismo, en el acto, la asociación abogó por la pronta aprobación en el Parlamento del proyecto de ley que declara el 14 de marzo como el “Día de la y del ex preso político uruguayo”. “Esperamos que a la brevedad el Parlamento oficialice este reconocimiento mediante una ley que reivindique a todas y a todos. Será un acto de justicia”, se leyó.

Grisoni puntualizó que la denominación del Día del Liberado “invisibiliza a las ex presas políticas que desempeñaron un papel protagónico en las luchas del pasado reciente”, por un lado, y, por otro, “olvida a las decenas de ex presas y ex presos políticos que fallecieron en las cárceles”.

Los saludos de Madres y Familiares, Alejandro Sánchez y Carolina Cosse

Al acto por el día de la y del ex preso político asistieron, en representación del gobierno, la secretaria de Derechos Humanos, Collette Spinetti, y la secretaria de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Alejandra Casablanca; también estuvo presente el vicepresidente de ASSE, Daniel Olesker.

No fueron, pero enviaron mensajes, la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. Cosse afirmó que “hoy, más que nunca, la memoria es también compromiso con el presente y con el futuro, compromiso con el país, donde la democracia siga ampliándose con más derechos y más justicia social”.

Sánchez, en tanto, expresó que la conmemoración de la liberación de los últimos presos y presas políticas “no es solo un compromiso con la memoria, sino que también pone sobre la mesa el valor de nuestra democracia y nos exige trabajar todos los días por verdad y justicia”.

La asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos también envió un mensaje en el que señaló que “el Estado aún mantiene deudas enormes con las víctimas del terrorismo de Estado”. En ese sentido, se respaldó el reclamo de Crysol sobre la pensión especial reparatoria. “El tiempo pasa, las compañeras y compañeros envejecen y muchos ya no están. Por eso decimos con firmeza: no hay más tiempo que perder”, expresó Madres y Familiares.