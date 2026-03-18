Este miércoles de mañana, la Comisión de Hacienda integrada con Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de la cámara baja recibió a Gerardo Siri, director general de secretaría del Ministerio del Interior (MI), en el marco del tratamiento del proyecto de ley presentado por la oposición para reducir a la mitad el valor de la mayoría de las multas por exceso de velocidad.

Luego de la sesión, el diputado del Frente Amplio (FA) Pablo Inthamoussu, integrante de la comisión, dijo en rueda de prensa que la comparecencia del MI fue “muy interesante”, y los legisladores se sacaron “todas las dudas”. “Esto arranca por buen camino, con buen clima de diálogo entre los legisladores, y creemos que vamos a llegar a buen puerto”, señaló. Subrayó que “hay consenso en que algunas [multas] están un poco disparadas”, y dijo que el proyecto de ley “es un buen disparador para poder discutir” el tema.

A su vez, en las últimas horas, el Congreso de Intendentes aprobó un proyecto de “readecuación” de multas que incluye rebajas de 50% para algunas infracciones. Esto fue criticado por Marcelo Metediera, presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), que en su cuenta de X escribió: “Qué pena que el Congreso de Intendentes desconozca ex profeso a la Unasev con el tema multas. Esa no ha sido nuestra actitud. El mundo va en una dirección y el Congreso de Intendentes en la otra. Seguramente el mundo esté equivocado”.

Consultado por estas declaraciones, el diputado del FA dijo que “es natural que quien está en el organismo rector de la política [de seguridad vial] tenga mucho cuidado”, y señaló que en la comisión hizo un planteo en ese sentido. “Tenemos que tener mucho cuidado; sabemos que esto es una realidad, que hay algunas multas que pueden estar disparadas, pero cuando hablamos de velocidad, estamos hablando del principal factor de riesgo: se ha estudiado en España que uno de cada tres siniestros fatales tiene que ver con la velocidad. Por lo tanto, si bien queremos ser ágiles en el tratamiento de este proyecto, debemos ser muy cuidadosos”, insistió.

En cuanto al proyecto, Inthamoussu dijo que quiere comparar con los demás valores de las multas, y agregó que, personalmente, no está “muy de acuerdo con el último escalón que se está planteando”, porque “quedaría muy bajo”, pero se trata, justamente, “de buscar el acuerdo”.

Por su parte, el diputado colorado Conrado Rodríguez, integrante de la comisión -y uno de los redactores de la iniciativa- subrayó a la diaria que el jerarca del MI “se manifestó a favor del espíritu del proyecto”. El diputado destacó que con el oficialismo van a buscar “los puntos de acuerdo, con amplitud”, y piensa que llegarán al consenso, porque “todos los actores involucrados con el tema, sea el Parlamento, el MI, el Congreso de Intendentes”, etcétera, “están de acuerdo”. “La distinción es a cuánto se baja cada una de las multas. Ese puede ser el único punto de discusión, si hay que bajarlas a la mitad o a poco menos de la mitad”, sostuvo.

En tanto, el diputado blanco Sebastián Andújar, principal redactor del proyecto y presidente de la comisión, dijo a la diaria que están avanzando “muy bien” con el tratamiento de la iniciativa. El diputado es optimista y augura que el proyecto será aprobado porque “están todos de acuerdo”, y “el único disconforme es Metediera”. Adelantó que la semana que viene recibirán a los intendentes, luego, quizás, a los jerarcas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas; y, por último, a Metediera, y ya estarán en condiciones de votar. Por lo tanto, piensa que en la segunda semana de abril estarán en condiciones de votar la iniciativa en el Plenario de Diputados.