Fuerza Renovadora, el sector del Frente Amplio (FA) encabezado por el intendente de Montevideo, Mario Bergara, reunió este fin de semana –por segunda vez en lo que va del año– a su Consejo Político Nacional, integrado por 21 dirigentes de todo el país. En esta oportunidad, el encuentro fue en Parque del Plata y contó con la participación del intendente de Canelones, Francisco Legnani.

En diálogo con la diaria, la titular del Secretariado Ejecutivo de Fuerza Renovadora y senadora del FA, Liliam Kechichian, señaló que, luego de una primera hora en la que la coyuntura internacional dominó la conversación, el consejo avanzó en el desarrollo del plan político del sector. En junio, Fuerza Renovadora realizará un plenario nacional para definir sus posiciones de cara al congreso y a las elecciones internas del FA, dos instancias programadas para el segundo semestre del año.

“Es un congreso que no es programático pero que indudablemente va a tener algunas discusiones vinculadas al momento”, señaló Kechichian. Una de las discusiones pendientes a la interna de la fuerza política, por ejemplo, es la iniciativa impulsada por el PIT-CNT de gravar al 1% más rico para mitigar la pobreza infantil. Algunos sectores, como el Partido Comunista y el Partido Socialista, ya se han expresado a favor, a pesar de la negativa del equipo económico liderado por el ministro Gabriel Oddone.

Kechichian apuntó que en el consejo de este fin de semana hubo una “firme voluntad de trabajar” con otros sectores frenteamplistas con los cuales “podamos tener coincidencias de cuál es el objetivo y la síntesis que debemos lograr de ese congreso”.

Con respecto a la renovación de las autoridades partidarias, la senadora reiteró la disposición del sector a respaldar la continuidad de Fernando Pereira. “No hay una confirmación oficial porque todavía no hay una presentación formal de la candidatura, pero nosotros somos firmes partidarios de que Fernando Pereira pueda cumplir un período más en la presidencia del Frente Amplio”, expresó.

Acerca de los niveles de desaprobación del gobierno que marcaron las últimas encuestas, Kechichian dijo que el sector no es ajeno a “cierto malestar que se ha expresado”. De todos modos, manifestó: “Las encuestas las miramos, pero no son las que guían nuestro accionar. Sí creemos que efectivamente hay una ansiedad de una parte de los compañeros de ver concreciones rápidamente”.

En ese sentido, la legisladora destacó las expectativas que existen en torno a la ejecución del presupuesto quinquenal, que fue aprobado el año pasado. “Tenemos toda la confianza de que este año vamos a tener resultados esperados en muchas áreas”, expresó.

El proyecto para el transporte metropolitano se presentará este mes

Kechichian apuntó que en el encuentro de este fin de semana en Parque del Plata Bergara y Legnani “confirmaron que antes de que termine este mes va a quedar terminado el proyecto” de reforma del sistema de transporte metropolitano, una vez que se hayan resuelto “algunas cuestiones técnicas que faltan acordar”. Uno de los puntos en los que aún resta una definición es la construcción –o no– de un túnel en la avenida 18 de Julio.

Por otra parte, consultada sobre la reciente propuesta del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, de que las empresas públicas puedan vender “acciones de proyectos de inversión”, Kechichian puntualizó que Fuerza Renovadora todavía no ha analizado el planteo.

A título personal, la senadora dijo que las bases programáticas del FA “habilitan a pensar nuevas formas para las empresas públicas”. “En principio, creo que hay que profundizar un poco más en el planteo”, señaló.

“La idea no parece incorrecta, pero obviamente no podemos estar hablando de acciones, sino de unidades negociables, y los inversores deben ser uruguayos”, agregó; y mencionó que ya hubo “una experiencia muy buena con Valentines, con las energías renovables, que fue sumamente exitosa”, en referencia al parque eólico que tiene UTE en el departamento de Treinta y Tres. “Habíamos pensado que íbamos a emitir unidades negociables por 15 millones de dólares y terminaron siendo más de 100 millones de dólares”, añadió.

Asimismo, Kechichian marcó una diferencia entre el planteo de Sánchez y “la forma de presentarlo”. “Realmente todos estábamos muy concentrados en la profundidad y en los conceptos del discurso del 2 de marzo del presidente [Yamandú Orsi ante la Asamblea General], y capaz que esto distrae un poco de lo que nosotros pensamos que fue un discurso muy importante”, señaló.