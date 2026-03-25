El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció este miércoles la extensión de medidas que buscan aplacar la diferencia de precios en los departamentos linderos a la República Argentina, y que comenzarán a regir en mayo.

El paquete de medidas comprende exoneraciones impositivas y regímenes especiales y ya se encontraban en efecto en los departamentos de la frontera con Brasil tras su aprobación en el Parlamento. Incluye rebajas en la aplicación del Imesi, la exención del 75% de aportes patronales en la contratación de nuevos trabajadores durante un año y la aplicación del régimen simplificado de importaciones para cierta mercadería.

Además, según explicó en conferencia de prensa el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, habrá una nueva franja de rebaja del Imesi para la venta de combustibles entre los 20 y 60 kilómetros de la frontera. Dijo que la cartera incorporó además sugerencias del sector privado, como la ampliación del listado de productos beneficiados por la aplicación del régimen simplificado y la extensión de los topes de ingreso de los comercios que pueden ampararse en la medida.

También anunció que en la tercera semana de abril comenzará a trabajar el Observatorio de Frontera, una institucionalidad dependiente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto dispuesta por el presupuesto quinquenal el año pasado. Según comentó, su labor estará abocada a “la sistematización y la evaluación de la problemática de frontera” y el diseño de medidas adecuadas en respuesta.

Por su parte, y en un discurso breve, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, se refirió a la situación “volátil” que atraviesa la economía internacional, que la cartera sigue con “bastante atención”. A pesar de ello, llamó a la tranquilidad y subrayó que nuestro país “tiene las capacidades y las fortalezas necesarias” como para hacer frente a tal panorama.

“Con las medidas que hemos estado tomando y que vamos a seguir tomando, nosotros avizoramos un escenario de crecimiento económico para este año”, apuntó Oddone, si bien aclaró que será “un poco más moderado” de lo previsto en un principio. De todas formas, comentó que las proyecciones apuntan a que el gobierno podrá cumplir con las previsiones macroeconómicas y el “modelo de convivencia” que pretende llevar a cabo.

Asimismo, y consultado por el alcance de las medidas de rebaja del Imesi al combustible, Oddone reveló que el Poder Ejecutivo pretende remitir al Poder Legislativo “un articulado adicional con el propósito de extender una franja adicional”. La intención, dijo, es comprender algunos centros poblados que están a más de 60 kilómetros de la frontera.

Oddone resaltó la labor del gobierno en materia de política económica fronteriza, que calificó como “una innovación” en nuestro país. “Tenemos un enfoque que requiere dos cosas: atender a la frontera [y] atender las especificidades de los centros poblados cercanos a las fronteras, y segundo, estar cerca para poder hablar”, destacó.