El Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) mandató a la firma de un acuerdo transaccional para terminar el diferendo con Glenby SA, y el predio de la Estación Central de AFE junto con sus padrones linderos pasarán a manos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Este jueves, Marcelo Beinot y Carlo Pereira, integrantes del Grupo de Pasajeros en Defensa de la Estación Central como Terminal de Trenes, visitaron la diaria Radio para repasar el proyecto que presentaron a la cartera en 2019 con el objetivo de reutilizarla.

La intención, según Pereira, era que “vuelva a ser –para lo cual fue construida por Luigi Andreoni y en 1897 inaugurada– el kilómetro cero ferroviario del país” y “el lugar de donde parten los ferrocarriles de pasajeros”.

También incluye modificaciones en la playa de maniobras y los galpones que están sobre la calle Paraguay. Prevén que el primer espacio se convierta en “la salida de las distintas vías de ferrocarril de pasajeros” más la de “los ferrocarriles históricos, que los hay en Uruguay, pero no tenemos un lugar desde donde hacerlos partir”.

A su vez, contra el viaducto portuario, proponen “una rambla elevada para que sea un lindo paseo” y, en la parte inferior, “trasladar lo que es la terminal Río Branco al día de hoy”: “Hacer una estación multimodal que nos sirva a todos y que sea combinación para todo”. Por otro lado, en los galpones, planificaron “emprendimientos culturales –entre ellos, un museo del transporte–, plazas de comida, comercios y todo lo que se quiera”, pero “no un shopping”.

Sobre los motivos que llevaron al archivo de la iniciativa durante unos siete años, Beinot reconstruyó que en febrero de 2019 presentaron más de 23.000 firmas a la IM y al MTOP para que, después de que terminara el proceso judicial, los trenes volvieran a llegar a la Estación Central, “argumentando, por ejemplo, que la línea Montevideo a 25 de Agosto en 2003, cuando se abandonó la Estación Central y se alejara la terminal 500 metros del centro, perdió más de 100.000 pasajeros por año”. Sin embargo, con el cambio de mando, se dio “un reseteo” y no hablaron con los ministros blancos porque “seguían los temas legales”.

Una vez que trascendió la noticia de la recuperación, la titular actual del MTOP, Lucía Etcheverry, dijo que el acuerdo transaccional “es complejo” y adelantó que van a esperar “para hacer los anuncios de los siguientes pasos una vez que tengamos efectivamente eso cerrado”. Según Pereira, se encuentran a la espera de que se concrete lo dicho por la jerarca, y la idea es “presentarle el proyecto” para “levantar un poco de viento en la camiseta”, ya que, de los finalistas en la convocatoria de 2019, fue el mejor puntuado.

Desde el colectivo entienden que el tren de UPM que circula por las vías del Ferrocarril Central potencia el uso ferroviario de la estación, porque “se hicieron casi todos los andenes nuevos de las paradas y estaciones” junto con “doble vía hasta el kilómetro 28, pasando Progreso”. “Se está hablando de hasta Progreso, capaz hasta Canelones; nosotros estamos en contra de eso; tiene que llegar hasta 25 de Agosto”, acotó Beinot.

Además, agregó que “con vías nuevas” actualmente se podría ir “muy fácil a Florida en dos horas o menos”. Por otro lado, en función de que “la mayoría de los pasajeros llegaba a pie hasta la estación”, la terminal “tiene que volver a la Estación Central”, porque la nueva se ubica en una zona “sumamente inconveniente”: “Hay un estudio de AFE de 2005 en el que se planteaba que, con la Estación Central en servicio y frecuencias a Empalme Olmos, un tren a Florida, un tren a San José y otro hasta 25 de Agosto y Progreso, se podría llegar a transportar fácilmente un millón de pasajeros por año”.

Consultado respecto de la posibilidad de aprovechar el proyecto en conjunto a la transformación de la movilidad metropolitana, Pereira señaló que debería realizarse un “plan integrado” para “darle una nueva inserción en este microcentro a la estación, con el transporte ferroviario de pasajeros más el transporte interdepartamental”, con el proyecto sobre 18 de Julio, para que líneas urbanas e interdepartamentales logren “accesibilidad directa y viceversa” con el ferrocarril.

“Por eso también hemos planteado la instalación de un loop con un medio de transporte eléctrico –no ómnibus a batería, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana–, sino con tranvía o trolebuses (...) que uniera Ciudad Vieja con el Centro y la Estación Central, incluso hasta Tres Cruces”, concluyó.