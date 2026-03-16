El intendente de Durazno, el nacionalista Felipe Algorta, no viajará a Taiwán para participar en el Smart City Summit & Expo 2026, un evento de carácter internacional que se realizará en Taipéi entre el martes y el viernes, según informó el medio local El Acontencer. En declaraciones a Radio Yí, Algorta dijo que en la decisión influyó la coyuntura internacional, así como también consideraciones institucionales e incluso personales.

La visita programada de Algorta –dirigente del sector Espacio 40- a Taiwán había sido criticada desde el oficialismo. El 6 de febrero, dos días antes de que el presidente de la República, Yamandú Orsi, retornase de su visita oficial a la República Popular China, el intendente había enviado una nota a la Junta Departamental para informar que había recibido una invitación oficial para asistir al Smart City Summit & Expo 2026.

En la nota, Algorta había anunciado que la Intendencia de Durazno había resuelto “conformar una delegación oficial para asistir al mencionado encuentro”, en vista de “la relevancia estratégica” del evento “para el fortalecimiento de los procesos de modernización, innovación y desarrollo sostenible a nivel departamental”.

Esto no cayó bien en el Frente Amplio. El senador Daniel Caggiani, por ejemplo, afirmó: “Uruguay todo reconoce el principio de una sola China. Es incomprensible esta visita y en este momento. ¿Acaso no saben que China es nuestro principal socio comercial? ¿Cuánta carne de los frigoríficos de Durazno se exportan a Taiwán?”.

Consultado al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, dijo que, si bien no era “la primera vez que va algún uruguayo a Taiwán”, el proyectado viaje de Algorta “de cualquier manera no va por el camino correcto”. “Ustedes saben perfectamente cuál es la posición de Uruguay con relación a una sola China”, resaltó en su momento.

En el marco de la reciente misión oficial, Uruguay y China suscribieron una declaración conjunta en la que la parte uruguaya reafirmó su “adhesión al principio de una sola China” y reconoció que “el gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China, y que Taiwán forma parte inalienable del territorio chino”.

En este escenario, el viernes, Algorta recibió en la Intendencia de Durazno al embajador de la República Popular China en Uruguay, Huang Yazhong. Según informó el gobierno departamental, en el encuentro “se dialogó sobre las posibilidades de profundizar las relaciones comerciales y de cooperación, así como [de] explorar nuevas oportunidades de inversión y desarrollo en el departamento, considerando que China es actualmente el principal socio comercial de Uruguay”.