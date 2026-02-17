El 6 de febrero, dos días antes de que el presidente de la República, Yamandú Orsi, retornase de su visita oficial a la República Popular China, el intendente de Durazno, el nacionalista Felipe Algorta, informó a la Junta Departamental sobre la invitación oficial que recibió para participar en el Smart City Summit & Expo 2026, un evento de carácter internacional que se realizará en Taipéi, la capital de Taiwán, entre el 17 y el 20 de marzo.

En una nota enviada al presidente de la Junta Departamental, el también integrante del Partido Nacional (PN) Martín Sastre, a la que tuvo acceso la diaria, Algorta indicó que se trata de una instancia que “convoca a autoridades gubernamentales, empresas y expertos de todo el mundo con el propósito de promover el intercambio de experiencias, la cooperación institucional y el acceso a soluciones innovadoras vinculadas al desarrollo de ciudades inteligentes”.

En vista de “la relevancia estratégica” que tiene el evento “para el fortalecimiento de los procesos de modernización, innovación y desarrollo sostenible a nivel departamental”, Algorta –dirigente del sector Espacio 40– comunicó al cuerpo legislativo que la Intendencia de Durazno resolvió “conformar una delegación oficial para asistir al mencionado encuentro”. Además, extendió la invitación a Sastre, “en virtud de la importancia que tiene la participación de los distintos órganos de gobierno departamental en ámbitos de proyección internacional” y con el convencimiento de que la presencia del presidente de la Junta Departamental en Taipéi “contribuirá a jerarquizar la representación institucional y a potenciar las oportunidades de vinculación y aprendizaje que la actividad ofrece”.

Las críticas del Frente Amplio y la opinión del canciller

La intención del intendente de Durazno de viajar a Taiwán no cayó bien en el oficialismo. El senador del Frente Amplio (FA) Daniel Caggiani, por ejemplo, manifestó en su cuenta de X: “Es realmente llamativo esto. Hace unas semanas el Congreso de Intendentes, su presidente [Nicolás Olivera, PN] y sus vicepresidentes [Francisco Legnani, FA, y Carlos Albisu, PN] acompañaron al presidente Orsi en su visita de Estado a China. Uruguay todo reconoce el principio de una sola China. Es incomprensible esta visita y en este momento. ¿Acaso no saben que China es nuestro principal socio comercial? ¿Cuánta carne de los frigoríficos de Durazno se exportan a Taiwán?”.

De acuerdo a información de la agencia gubernamental Uruguay XXI, en 2025 las exportaciones uruguayas hacia Taiwán contabilizaron 4,6 millones de dólares; las mayores ventas fueron madera (42%), productos lácteos (32%) y piedras preciosas (9%). Las exportaciones hacia China, en tanto, acumularon el año pasado 3.497,2 millones de dólares; los principales productos adquiridos por el gigante asiático fueron soja (35%), celulosa (30%) y carne bovina (21%).

Consultado al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, afirmó este martes en una rueda de prensa que, si bien “no es la primera vez que va algún uruguayo a Taiwán”, el proyectado viaje de Algorta “de cualquier manera no va por el camino correcto”.

Lubetkin dijo no tener hasta ahora “ninguna confirmación de ese viaje”. “Simplemente son rumores, veamos si efectivamente de los rumores se pasa a la realidad”, apuntó el canciller, quien de todos modos resaltó: “Ustedes saben perfectamente cuál es la posición de Uruguay con relación a una sola China”.

En el marco de la reciente misión oficial, Uruguay y China suscribieron una declaración conjunta en la que la parte uruguaya reafirmó su “adhesión al principio de una sola China” y reconoció que “el gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China, y que Taiwán forma parte inalienable del territorio chino”.

Desde la Intendencia de Durazno señalaron a la diaria que, si bien por el momento el viaje de Algorta “no está confirmado”, desde el gobierno departamental se ve “con muy buenos ojos” la invitación que se recibió para participar en el Smart City Summit & Expo 2026. Desde la comuna resaltaron que “son tres días de un congreso puntual” y descartaron que esto pueda “llegar a complicar las relaciones entre dos países”.

En diálogo con la diaria, Raúl Licandro, edil frenteamplista de Durazno, señaló que el oficialismo departamental amplió la invitación a los representantes de la oposición, quienes rechazaron la propuesta. “No estamos de acuerdo con que se participe, y tampoco estamos de acuerdo con que se utilicen recursos de la Intendencia o de la Junta Departamental para ese viaje, porque el viaje sería del intendente con un asesor y con el presidente de la Junta Departamental”, expresó. “Nosotros, como bancada del Frente Amplio, si bien esto no se ha discutido formalmente en el ámbito de la Junta Departamental, en el análisis que hicimos ya dijimos que no estamos de acuerdo y que no vamos a participar en esa delegación”, resaltó.