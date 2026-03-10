Las diferencias internas en el Partido Colorado (PC) entre el sector liderado por el senador Pedro Bordaberry, Vamos Uruguay, y la agrupación Unir para Crecer, encabezada por el senador Andrés Ojeda, se siguen haciendo carne en diferentes ámbitos. Esta vez fue en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, a raíz de la propuesta de Bordaberry de interpelar al titular del Ministerio de Interior, Carlos Negro.

Luego de la reunión del CEN de este lunes –en la que se trató específicamente la interpelación a Negro–, el secretario general del PC, Ojeda, dijo a Subrayado que resolvieron “plantearles a los demás partidos” de la oposición “tener alguna estrategia, en la medida de lo posible, para las interpelaciones”, tomando en cuenta que hay distintas mayorías en las cámaras.

Ojeda dijo que se trata de un escenario nuevo, al que no están acostumbrados, dado que en los tres gobiernos anteriores del Frente Amplio el oficialismo tuvo mayoría en ambas cámaras y se conocía “el resultado de la interpelación”. “Creo que sería un paso de madurez importante tratar de coordinar en los temas que puede haber acuerdo. Me parece una posición razonable, a los efectos de tener conversaciones sobre cómo se van a manejar las interpelaciones. Del otro lado tenemos a un partido muy organizado”, sostuvo.

Ojeda dijo que esta conversación no la tuvieron antes porque, “evidentemente, todo se precipitó muy rápido la semana pasada, tomó estado de prensa y no hubo mucho más margen de conversación”. “Creo que es bueno, y una cuestión de madurez, pensando a futuro, que el instrumento interpelación tenga un pienso estratégico a la hora de su utilización. Si no, cada uno que elige interpelar llama e interpelamos, y a veces me parece que está bueno tener un pienso estratégico de fondo, en la medida de lo posible”, insistió.

El diputado colorado Felipe Schipani, del sublema Unir para Crecer, en diálogo con la diaria sostuvo que “estratégicamente es mucho más razonable hacer la interpelación en Diputados”, en la medida en que ya saben cómo terminará en el Senado. Además, Schipani agregó que el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone “se ha expresado públicamente cuestionando la gestión del ministro”, por lo que, a su entender, “el escenario es más proclive para hacerlo en la Cámara de Diputados, y eso fue lo que estuvimos conversando hoy [por este lunes] en el CEN: tratar de que las interpelaciones, de aquí en más, respondan más a un criterio estratégico de la coalición que a un planteo de un legislador”.

Así las cosas, Schipani no da por terminado el asunto de la interpelación a Negro y subrayó que en el CEN resolvieron “hacer contactos con los otros partidos para ver si están contestes a poder reevaluar hacerla en Diputados”, aunque aclaró que los integrantes del CEN de Vamos Uruguay “estuvieron en contra, claramente”.

Adrián Juri: “Le hace daño al partido que el secretario general esté tomando esta postura”

Por su parte, el diputado Adrián Juri, uno de los legisladores de Vamos Uruguay que este lunes estuvieron en la sesión del CEN, dijo a la diaria que ese órgano “no tiene potestades de mandatar a los parlamentarios”, porque la carta orgánica del PC “dice que quien puede mandatar a los parlamentarios es la agrupación de gobierno, no el CEN”. Agregó que por eso en el CEN planteó que era “improcedente que tomen una resolución de ese tipo”. “Igual, la tomaron. A nuestro criterio, violando la carta orgánica del partido”, subrayó.

Por otro lado, Juri señaló que lo que más les llama la atención es que cuando se coordinó la interpelación a Negro en el Senado “fue en acuerdo con los dos sectores del partido, y después se le planteó al Partido Nacional”. Subrayó que los coordinadores colorados del Senado son Tabaré Viera y Robert Silva, que luego le consultaron a Ojeda, quien estuvo en la reunión de la coalición en la que se acordó, “y en ningún momento Andrés dijo que tenía que pasar a Diputados”. “Entonces, a nosotros nos llama la atención que ahora cambien la postura. No lo entendemos ni lo supieron explicar”, señaló.

Por último, Juri sostuvo que “le hace daño al partido que el secretario general esté tomando esta postura”, y puso en duda el argumento de que se debe hacer en Diputados porque “están convencidos de que Perrone va a votar con la oposición”. “Sinceramente, yo no le puedo creer a Perrone, porque ya en más de una oportunidad nos dijo que iba a votar una cosa y después votó otra”, finalizó.