El senador del Partido Nacional (PN) y exministro de Transporte y Obras Públicas durante el periodo anterior, José Luis Falero, visitó la diaria Radio para sumar su mirada al debate por el proyecto de movilidad metropolitana que analiza el gobierno. En primera instancia, le parece “muy buena cosa” que el gobierno discuta un tema “que hace 30 años se viene reclamando por parte de la ciudadanía” al comienzo de su gestión ya que aunque “en cada instancia electoral se hablaba de la necesidad de mejorar la movilidad en Montevideo”, no se le daba continuidad.

“En el periodo pasado no solamente nos preocupamos del tema sino que asumimos la responsabilidad desde el MTOP para que las intendencias de Montevideo, Canelones y San José —pero fundamentalmente Montevideo y Canelones— no tuvieran esa responsabilidad ellos solos, sino que el gobierno nacional debía de acompañar ese proceso”, indicó.

Sobre la iniciativa actual, dijo que “se focalizan en mantener un sistema único de transporte” en relación a los ómnibus articulados (BRT), siendo que “en los lugares donde ha habido problemas de movilidad en el mundo siempre se opta por la multimodalidad del transporte” y si se “descarta la posibilidad de incorporar otros modelos de transporte, me parece que sería un error para lo que está requiriendo hoy esta zona tan compleja en cuanto a la movilidad”.

“Lo que uno percibe es que [para] el espacio que hoy tenemos en nuestras calles, en la ciudad, que vayamos con ómnibus articulados o no para mí no modifica y no lo veo como una solución”, acotó. Además de los corredores se incluye la posibilidad de un túnel en 18 de Julio, una idea que “sorprende” y resulta “una cosa extraña”: “No conozco en el mundo un túnel para ómnibus”, afirmó.

La titular del MTOP, Lucía Etcheverry, dijo a la diaria Radio que los BRT tienen ventajas en términos de adaptabilidad ante interferencias, capacidad, inversión inicial e inversión de mantenimiento. Falero precisó que un posible tranvía sería para la zona de 18 de Julio y “sin duda” podría sustituir al túnel ya que está “absolutamente” convencido de que el costo sería “significativamente menor”, al tiempo que “no generamos una afectación a la actividad comercial y a la seguridad”: “¿Quién se va a animar a bajar de noche a tomar un ómnibus en un túnel, cuando hoy es difícil tomar un ómnibus cuando están sobre la calle?”.

“El descartar de plano la posibilidad de un tren me parece un error”, apuntó. Agregó que también “podría haber sido la otra alternativa”, que es el tren aéreo, y en lo personal le parece “una solución interesantísima”. Etcheverry señaló que esa opción se descartó porque el sistema no tenía antecedentes de cubrir esa distancia, pero para Falero en la afirmación hay “desconocimiento” porque Stadler “es la principal empresa de equipamiento ferroviario”.

Modificaciones en los pagos para las empresas y la segunda fase del plan

También está previsto que haya cambios en el sistema de pagos para alejarse de la compensación por boleto y gravitar hacia una “cámara compensadora” que maneje otras variables, según el director nacional de Transporte, Felipe Martín. Para el legislador, resulta “interesante” y “acompaña la iniciativa”. Aseguró que en su rol de ministro planteó a los transportistas que “no parecía lógico” que algunos turnos tengan ómnibus con muy pocos pasajeros: “El kilómetro tiene mucho que ver en eso. Si uno maneja el kilómetro y lo complementa con la capacidad de carga y con la cantidad de pasajeros, me parece que es optimizar el servicio y eso ayuda a reducir el subsidio”, dijo.

Sobre la segunda fase del proyecto, que incluye la extensión hacia el oeste, aparece el rol que tendrá San José. Celebró que el departamento se considere “en las acciones concretas y no en la palabra” porque “siempre que hablamos de fondos para la zona metropolitana en los últimos años se lo llevaba a Montevideo y Canelones”. Subrayó que los BRT sí “pueden ser una solución para la zona oeste”, porque podría “significativamente reducir la cantidad de ómnibus con mayor capacidad de pasaje hacia una zona puntual, que puede tener una terminal en el acceso a Ciudad del Plata” y también “mejorar, con la intendencia, el transporte urbano” en esa zona.

Por último, respecto al ferrocarril, evaluó que “hay zonas, quizás hasta Las Piedras o Progreso, que tiene cierta viabilidad la posibilidad de concretar o de retomar el transporte de pasajeros” pero “hay que buscar hasta dónde es viable el transporte en tren de acuerdo a la necesidad de cantidad de pasajeros”. Finalmente, también se afilia “con mucho entusiasmo” a no descartar “la posibilidad de un tren hacia la zona este”, ya que no comprende “por qué lo descartaron de plano sin tenerlo arriba de la mesa”.

Rutas nacionales: algunas “deberían volver a jurisdicción nacional”

El MTOP también prevé volcar 2.000 millones de dólares de inversión en el quinquenio para obras viales. Para el exministro, la inversión es “interesante” pero “significativamente menor que la del periodo pasado” y uno de los temas que le preocupa fue que dejaron firmado “el traspaso de algunas rutas de jurisdicción departamental a jurisdicción nacional que se dejó por el camino” en este periodo. El blanco cree que algunas rutas “deberían volver a jurisdicción nacional” porque son “fundamentales para la producción”, entre las que listó tramos de la Ruta 81 y la Ruta 14.

“El mantenimiento hoy no sé si requiere tanta inversión”, dijo sobre las cifras que maneja el MTOP, sino que son necesarias “obras nuevas de mayor calidad y mayor durabilidad” utilizando contrataciones PPP y CREMAF. En sentido contrario, dijo que el ciclo nacionalista destacó por “la cantidad de obras y el bajar los costos constructivos casi en un 40% como consecuencia de hacer llamados a licitación y no tanto de ampliaciones de obra”.

La comisión especial por el caso Cardama ya tiene la documentación que pidió al MDN

Falero preside la comisión especial que se creó en la órbita de la Asamblea General para investigar el proceso de compra y rescisión del contrato de adquisición de patrulleras oceánicas al astillero español Cardama. Dijo que “ya hay una hoja de ruta” y la idea es que se siga recibiendo a cada una de las partes para, finalmente, “hacer una evaluación seria y tratar de dejar de estar todo el día en la prensa echando la culpa de un lado y del otro”.

Precisó que este martes llegó la documentación que solicitaron al Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y el objetivo es “ofrecer un producto, de alguna manera, lo más objetivo posible” que le pueda servir al gobierno como “elemento de defensa ante alguna posibilidad de algún juicio que pueda plantearse o no en su momento”. “Rescindir un contrato sin una notificación previa nunca había visto en mi vida y creo que es un error tremendo que cometió el gobierno y esperemos que lo pueda subsanar de alguna manera”, aseveró.

Dijo que en contratos con garantías “puede haber algún descuido”, pero piensa que “el error fue haber pedido una segunda” ya que “no había necesidad”. Sostuvo lo anterior en relación a la de fiel cumplimiento, puesto que con la de reembolso “bastaba” aunque a la postre también contaba con irregularidades de acuerdo al gobierno frenteamplista. “Se pidió, quizá como no era tan relevante no se le prestó la atención que se le debería haber prestado —hoy lo estamos viendo, con el diario del lunes— y me parece bien que el gobierno lo haya detectado, pero no me parece bien el procedimiento”, cerró.