En la tarde-noche de este viernes, tres días después de que, a instancias de la Intendencia de Montevideo (IM), el presidente Yamandú Orsi descartase la construcción de un túnel por debajo de la avenida 18 de Julio, la comuna capitalina divulgó los detalles de la propuesta alternativa que fue aceptada por el mandatario para la reforma prevista del sistema de transporte metropolitano.

En el informe se señala que, al margen de la discusión sobre el proyecto de soterramiento en la principal avenida de la capital, “la verdadera transformación del sistema de transporte público será disponer, por primera vez en la historia del país, de un sistema tronco-alimentado real, que implica nueva infraestructura”. Y esto, se agrega, también conlleva “estudiar cada línea, definir nuevos recorridos, mejorar las frecuencias, [y] corregir los horarios”. En ese sentido, se sostiene que “es posible pensar en una solución en superficie que no se quede corta en ambición y desafíos”.

De acuerdo al documento publicado por la IM, el traslado de los ómnibus de tránsito rápido (BRT, por sus siglas en inglés) por la superficie implicará una resignación de 3,2 minutos en comparación al proyecto original del túnel. Se señala que el tiempo de recorrido estimado con un túnel desde la calle Fernández Crespo hasta la plaza Independencia es de 7,9 minutos, mientras que, por la superficie, el tiempo previsto para completar ese mismo trayecto asciende a 11,1 minutos. En cualquier caso habrá una reducción de los números actuales, que van desde 15,7 a 17,9 minutos, en la hora pico.

Por otra parte, en el informe de la comuna capitalina se incluye la ubicación de cinco de las seis paradas que habrá a lo largo de 18 de Julio para subir y bajar de los BRT, que serán eléctricos y con capacidad para trasladar a aproximadamente 220 personas. Habrá paradas en la plaza Independencia, la plaza Fabini, la explanada de la IM, la plaza de los Treinta y Tres y frente a la estación de servicio de Ancap, a la altura de Fernández Crespo, en frente al Banco Hipotecario del Uruguay. La sexta parada se instalará en “un punto a definir con ancho suficiente entre [la] calle Alejandro Beisso y [la] calle Dr. Martín C. Martínez”.

Asimismo, la IM resalta que, “en los puntos donde hay parada, la vereda no se angosta, ya que usan el espacio público frente a ella para canalizar la circulación peatonal”.

Con respecto a la “prioridad semafórica” que tendrán los BRT, lo que, en palabras del director de Movilidad de la IM, Germán Benítez, representa el “corazón” de la propuesta por superficie, en el informe se plantea “la incorporación de tecnología de última generación que le otorgue una onda verde adaptativa al BRT, priorizando el sentido de circulación según el pico mañana/tarde, y reduciendo ciclos para el tránsito transversal donde sea razonable”.

En el documento se añade que, de los 29 cruces que tiene 18 de Julio, solo nueve de ellos “canalizan un alto flujo de tránsito público y privado”. Estos son: Fernández Crespo, Eduardo Acevedo, Magallanes, Minas, Ejido, Yaguarón, Paraguay, Río Negro y Andes. Los restantes 20, se señala, “presentan un menor movimiento, por lo que pueden quedar supeditados a una priorización del transporte público sobre la avenida 18 de Julio”.