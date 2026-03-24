Luego de la décima cumbre de jefas y jefes de Estado y de gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), celebrada el sábado en Bogotá, en la que Uruguay asumió la presidencia pro tempore, el canciller Mario Lubetkin viajó a Europa. Allí, mantendrá “reuniones al más alto nivel para discutir algunas ideas en concreto”; por ejemplo, la entrada en vigor del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), prevista para el 1° de mayo, y la hoja de ruta del trabajo entre la Celac y la UE.

En diálogo con la diaria, Lubetkin hizo una evaluación “positiva” de la cumbre de la Celac, que tuvo lugar en un contexto de un “cambio tan profundo de la región”. “No estaba escrito en ningún lugar que la Celac podría mantenerse y podría reforzarse, como es la sensación que tenemos desde la reunión de Bogotá”, afirmó. En los días previos, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se mostró pesimista acerca del futuro del bloque y afirmó que “prácticamente está dejando de existir porque el crecimiento de la extrema derecha está ahuyentando a los países”, según consignó Efe.

Para Lubetkin, la cumbre “demostró que la Celac tiene futuro”, ya que el instrumento “fue ratificado absolutamente por todos los países en todas las intervenciones; nadie planteó ‘me voy’, nadie planteó fractura, nadie planteó se acabó el tiempo de la Celac”, destacó.

No obstante, la ausencia de la mayoría de los presidentes llamó la atención: solo participaron los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, de Uruguay, Yamandú Orsi, y de Brasil, Lula, además del presidente de Burundi, Évariste Ndayishimiye, con motivo del primer “foro de alto nivel” entre la Celac y África. El canciller sostuvo que “no estaba planteado que esta fuera una reunión de presidentes”, como sí lo fue la cumbre UE-Celac, que se organizó en noviembre del año pasado, y el foro China-Celac, celebrado en mayo. “Esta era una reunión de síntesis y de cambio de gobierno”, aseguró, y destacó que la participación fue “de muy alto nivel y muy representativa”, con presencia de 31 de los 33 países de la región.

Señaló que, si bien “hay diversidad y hay múltiples desacuerdos”, también hay puntos de consenso sobre los que trabajará la presidencia pro tempore de Uruguay, como “la seguridad alimentaria, energía, salud, desarrollo comercial, lucha contra el narcotráfico, lucha contra el narcoterrorismo”, así como “el esfuerzo para que el próximo o la próxima secretaría general de Naciones Unidas sea de América Latina”. Consultado sobre esto último, Lubetkin dijo que Uruguay va “a facilitar el proceso de los tres candidatos que hay en este momento de gobiernos de la Celac”, pero no se va a pronunciar “por ninguno”.

“Evidentemente, se demostraron banderas de encuentro, y vemos que vamos a sumar muchas capacidades y vamos a poder cumplir un rol –ojalá– positivo para la región”, manifestó el canciller. Uno de los elementos que generó desacuerdo fue la declaración sobre “la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto” contra Cuba, de la que se desmarcaron Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.

Con respecto al rechazo de los gobiernos de derecha al pronunciamiento sobre Cuba, Lubetkin dijo que “lo que hay que entender no es lo que uno desea, sino lo que es la realidad”. En ese sentido, expresó: “Hay países que en relación con el tema de Cuba, o en relación con el tema de Venezuela, u otros temas, están naturalmente polarizados y enfrentados”. “Eso expresaba que los que estaban reunidos allí son parte de la expresión real de lo que es esta América Latina: no hay unanimidades, hay un conjunto de elementos que pueden coadyuvar a generar consensos de acciones comunes”, afirmó.

Sobre el alineamiento de esos gobiernos con Estados Unidos y eventuales presiones que podrían dificultar el fortalecimiento de la Celac, el canciller dijo que “lo que se mide como elemento concreto” de la cumbre del fin de semana es que “vinieron todos los países más cercanos o más lejanos en las similitudes políticas con Estados Unidos”.

Acuerdo Mercosur-UE se aplicará provisionalmente a partir del 1° de mayo

En Roma, Lubetkin se reunió este lunes con el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Internacionales de Italia, Antonio Tajani, y este martes será recibido por el presidente de Italia, Sergio Mattarella. Posteriormente, el canciller se reunirá en Bruselas con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y con la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas.

La Comisión Europea confirmó este lunes que a partir del 1° de mayo se aplicará provisionalmente el acuerdo interino de comercio con el Mercosur, que ya fue ratificado en los parlamentos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. “Se trata de movernos rápidamente. Estamos en una nueva situación, tenemos que asumirla”, señaló Lubetkin. En ese marco, apuntó que se reunirá con “un grupo amplio de parlamentarios” de Europa, donde el tratado todavía enfrenta resistencias. De hecho, se le ha solicitado al Tribunal de Justicia de la UE una revisión jurídica.

A su vez, aseguró que ya han mantenido “muy buenas reuniones con empresarios privados que empiezan a expresar su interés, a la luz de este acuerdo, por instalarse en Uruguay”. De cara a la presidencia pro tempore de Uruguay en el Mercosur, que asumirá en julio, se refirió a la intención de trabajar “en algunas ideas que tengan que ver con reforzar y expresar esta nueva fase a partir del acuerdo”. Consultado sobre la negociación a la interna del Mercosur por la distribución de las cuotas de importación y exportación hacia la UE, Lubetkin señaló que por el momento se está “avanzando técnicamente”.

Por otro lado, Uruguay confía en poder concretar durante su mandato el plan de acción entre la UE-Celac, que permitiría implementar medidas concretas en las áreas prioritarias identificadas en la última reunión entre los dos bloques. La hoja de ruta, señaló Lubetkin, “es parte de lo que son las relaciones externas que tiene que tener la Celac”, en el marco de “un interés y una expectativa importante por parte de otras regiones del mundo de actuar de una nueva forma en América Latina”.