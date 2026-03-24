Este martes en el LATU, la Confederación de Cámaras Empresariales recibió al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim. La situación internacional, y en particular el precio de los combustibles, estuvieron sobre la mesa en la conversación, que fue a puertas cerradas, así como las medidas en materia de competitividad y el escenario macroeconómico en general.

A la salida del encuentro, Oddone dijo a la prensa que su cartera está “siguiendo con detenimiento la evolución de la economía y la evolución del escenario fiscal durante este año”, pero que por ahora están “simplemente vigilantes a ese proceso”. “Nosotros creemos que estamos en una economía que se desaceleró, pero que está en terreno de crecimiento, levemente por debajo de lo que esperábamos que estuviera en este momento, pero con algunas señales de leve mejora en el último trimestre del año pasado”, indicó.

Al igual que señaló en declaraciones publicadas a la diaria el domingo, el ministro aclaró que el gobierno todavía no tiene una decisión tomada en relación con el ajuste de los precios de los combustibles y que se están “evaluando las circunstancias”.

Por otra parte, Oddone consideró que la reforma del transporte metropolitano tendrá efectos “positivos” en la economía. “Hay que ver cuál es la configuración final del diseño y cuál es la inversión final, pero estamos hablando de una inversión relevante que no solamente reconfigura el transporte colectivo en Montevideo, sino que además supone una gran inversión”, destacó. Dijo que si el proyecto “se ejecuta y llega a buen puerto”, va a “revalorizar la capital”.

En tanto, el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Leonardo Loureiro, valoró en rueda de prensa después de la reunión con las autoridades que las medidas de competitividad anunciadas por el gobierno son “muy interesantes” y van “en un rumbo”. “Ahí el ministro [Oddone] está haciendo algo positivo”, resaltó.

Loureiro contó que durante el encuentro Oddone mostró el impacto de las medidas adoptadas por el Ejecutivo para frenar la apreciación del peso, que hicieron que “Uruguay fuera el que menos apreció su moneda respecto de otros países”.

En relación con las preocupaciones empresariales, mencionó “el costo del Estado” y la necesidad de trabajar “en el gobierno de las empresas públicas: hoy hay mucha decisión política y no relacionada al contexto empresarial”, opinó.