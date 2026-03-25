Este miércoles el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, presentó a la Comisión Especial de Futuros de la Asamblea General el proceso de diálogo para la construcción de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que comenzó en diciembre e integrará a representantes del Poder Legislativo.

El diálogo fue encomendado a la OPP por la Ley de Presupuesto y también lo encabeza, desde un rol de secretaría técnica, la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE). Está conformado por un comité ejecutivo, uno estratégico, un comité académico y la secretaría técnica. El comité ejecutivo está integrado por dos representantes del PIT-CNT, dos de las cámaras empresariales, dos del Poder Ejecutivo –OPP y ANDE– y un representante del comité académico, que cuenta con la participación de la Universidad de la República, las universidades privadas, la Universidad Tecnológica, la Academia Nacional de Ciencias, entre otros.

El comité estratégico lo integran el Congreso de Intendentes, otros actores de la sociedad civil, así como del Poder Ejecutivo y de organismos internacionales, y tres o cuatro representantes de la Comisión de Futuros, que serán definidos en la próxima sesión.

El objetivo de la estrategia, según el documento que la OPP presentó en la comisión, al que accedió la diaria, es “impulsar una mejora sostenida del bienestar de la población mediante el fortalecimiento de las capacidades productivas, tecnológicas y humanas del país”, así como incentivar “la productividad y la competitividad dinámica a través de la innovación, la inversión y la creación de valor agregado”. Además, una de las premisas es la “búsqueda de “nudos” o desafíos estratégicos comunes entre tres agendas”: la del Poder Ejecutivo, la del PIT-CNT y la de la Confederación de Cámaras Empresariales.

Los resultados esperados al finalizar 2026 son alcanzar un “consenso nacional en torno a tres desafíos país”, desarrollar un “portafolio priorizado de transformaciones implementables”, instalar “mecanismos permanentes de gobernanza multiactor” y contar con primeros pilotos en territorio y una hoja de ruta a tres años.

El diálogo está dividido en tres dimensiones metodológicas: una de “socialización de conocimiento” (seminarios, conferencias de expertos, notas técnicas), otra de mesas de trabajo “multiactor y multinivel” y una última etapa de “iteración, validación y síntesis”. Actualmente el proceso se encuentra en la fase de instalación y alineación.

En diálogo con la diaria, el diputado colorado Carlos Rydstrom destacó “como positivo la intención del gobierno de generar ámbitos de coordinación” y “tratar de hacer converger y coordinar y articular, sobre todo hacia adentro del Estado y, por supuesto, también con otros ámbitos de gobernanza”. Una de las críticas que realizó en la comisión es el riesgo de que “quizá quedamos obsoletos apenas termine de diseñarse la estrategia”. A su entender, hay una “subrepresentación de la academia versus la sobrerrepresentación de stakeholders”. Planteó que “hay empresarios y trabajadores de hoy que no quieren que desaparezca su actividad de rubro, y que van a querer proyectar ese futuro sin perder sus fuentes de ingresos”. En ese sentido, sostuvo Rydstrom, Arim respondió que “el corazón de la estrategia no está en la gobernanza”, sino en “los técnicos que van a estar trabajando semanalmente”, lo que valoró “como algo más positivo”.

Por otro lado, Rydstrom apuntó que la estrategia “tiene que poder tener una alineación mayor a la circunstancia actual”. “La gobernanza anticipatoria precisa poder mirar más lejos, y mirar más lejos menos atado a la realidad de hoy, porque si no, te condicionan siempre los intereses y los desafíos de hoy”, agregó.

El diputado nacionalista Rodrigo Goñi señaló que el objetivo del diálogo es lo que ha “procurado toda la vida” la Comisión de Futuros: “Es mirar los grandes desafíos y en forma colaborativa y anticipatoria”. En esa línea, sostuvo que “el gran tema es la transformación tecnológica”, dado que, “si lo asumimos como hay que asumirlo, todos los desafíos que se nos plantean tienen más fácil o menos difícil solución”.

Por su parte, el diputado frenteamplista Bruno Giometti afirmó que fue “una reunión muy importante”, en tanto “es un proceso que rescata la importancia de la planificación, de tener una estrategia de desarrollo con objetivos a corto, mediano y largo plazo, con participación de todos los actores relevantes: los actores políticos, empresarios, trabajadores y la academia”. Destacó que la iniciativa “está en las bases programáticas del Frente Amplio” y la “viene empujando principalmente el PIT-CNT, con la intención de buscar caminos para la transformación productiva, con trabajo de calidad, distribución social de la riqueza y sostenibilidad ambiental, que es en definitiva como concebimos el desarrollo”.