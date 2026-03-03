Este año Uruguay presidirá varios foros internacionales, entre ellos el Grupo de los 77, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y, en el segundo semestre del año, el Mercosur. En ese marco, el objetivo es impulsar el liderazgo internacional en materia de seguridad alimentaria. Esto fue transmitido por el presidente Yamandú Orsi y el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, al director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), Qu Dongyu, en una reunión mantenida este martes.

“No es típico que un director general de la FAO que representa a 194 países haya venido a Uruguay”, expresó el canciller uruguayo, quien hasta el año pasado fue representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe. “Es emblemática la visita del director general de la FAO con la delegación, integrada, entre otros, por el vicedirector general y un equipo de muy alto nivel”, dijo Lubetkin este martes en declaraciones consignadas por Presidencia.

Lubetkin apuntó que Uruguay “es un país líder sobre los temas de seguridad alimentaria” como país productor de alimentos y que, en ese sentido, “cada vez más tiene que quedar claro en nuestra acción internacional que nosotros tenemos alta calidad de producción no para los tres millones y medio, sino para 30 o 40 millones de personas”.

“En el momento en que está en discusión reducir y eliminar el hambre, y en el momento en que está en discusión la calidad de la producción alimentaria, Uruguay tiene, debe y va a posicionarse en un nivel alto”, planteó Lubetkin, y agregó que para eso es necesario “tener grandes socios”, en este caso la FAO, que “en el mundo sigue el tema de la seguridad alimentaria”.

El canciller destacó dos “aspectos específicos” de “ese concepto general” del que habló. El primero es el agua; “la FAO es el principal especialista sobre el tema del agua y el riego”. De esa forma, afirmó que Uruguay tiene que “pasar a otra etapa, con otro nivel de profesionalidad y con otro nivel de inversiones, para poder estar a la altura de lo que necesitan nuestros productores rurales en el sistema de regado, en el sistema del manejo del agua”.

Con eso como horizonte, Lubetkin adelantó que el director general de la FAO invitó a Uruguay, por intermedio del ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, a participar en “un gran evento sobre agua y el mejor uso de agua estratégicamente a nivel global”, que será este año.

Además, la FAO determinó que Uruguay y Mongolia presidan la celebración del Año Internacional de los Pastizales y Pastores. En ese marco, Lubetkin dijo que este lunes estuvo trabajando en la organización del lanzamiento de este evento en Uruguay, a iniciativa del Instituto Nacional de Carnes, y señaló que hubo figuras del sector público de los diferentes ministerios, así como del sector privado y la Asociación Rural del Uruguay.

“Esa es también nuestra filosofía, en la cual tenemos a la FAO, tenemos al sector privado, actuamos con el sector público. Tenemos que actuar rápido, tenemos toda la capacidad, tenemos toda la potencialidad”, expresó, y consideró que la visita de las autoridades de la agencia de Naciones Unidas “fue la mejor síntesis” en cuanto a trazar desde ahora en adelante la necesidad y el deber de “ser uno de los líderes de la producción alimentaria de la seguridad alimentaria global”.