OSE anunció este miércoles por la tarde que llevará adelante una serie de medidas que afectarán al servicio de agua potable en el área metropolitana en el marco de una “fase de excepcionalidad” por el déficit hídrico.

En un comunicado difundido por la empresa pública se anunciaron algunas medidas, entre las que se encuentra “la reducción gradual de las presiones de bombeo del sistema metropolitano”. Se trata de “medidas operativas” que tienen como objetivo “preservar las reservas disponibles y sostener el abastecimiento de agua potable en condiciones adecuadas para la población”, indicó.

Las medidas tienen lugar semanas después de que el ente publicara un informe que delata la existencia de niveles elevados de trihalometanos en el agua suministrada dentro del área metropolitana, sumado a otras problemáticas que afectaron el suministro en la región centro-sur del país.

Desde OSE justificaron la decisión de reducir la presión de bombeo como forma de “optimizar el uso del recurso y minimizar eventuales afectaciones en el servicio”, al tiempo que anunciaron un incremento en la labor de las cuadrillas afectadas a “la detección y reparación de pérdidas en la red de distribución”. Según se elabora en el comunicado, el 90% de los reclamos relacionados con problemas de abastecimiento implican un período de atención inferior a las 20 horas, algo que el organismo pretende “consolidar”.

De igual forma, OSE anunció que llevará a cabo tareas de reacondicionamiento de “perforaciones destinadas a la extracción de agua subterránea”, si bien aclaró que estas “serán activadas únicamente en caso de que la evolución de la situación hídrica así lo requiera”.

Por último, el organismo indicó que realiza periódicamente “ajustes operativos en la toma de agua del río Santa Lucía” y que, si bien el abastecimiento de aguas “se efectúa principalmente aguas arriba de la represa”, ciertas circunstancias requieren complementaciones provenientes de “aguas abajo de la represa”, así como también “a pocos metros de esta”, aunque “siempre dentro del propio río Santa Lucía”.

“OSE continuará monitoreando de forma permanente la evolución de la situación y adoptará las medidas necesarias para asegurar la continuidad del servicio, al tiempo que exhorta a la población a realizar un uso responsable y solidario del agua potable”, concluye el comunicado.