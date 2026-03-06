La Coalición Republicana interpelará en el Senado al titular del Ministerio del Interior (MI), Carlos Negro, a iniciativa del legislador colorado Pedro Bordaberry y con el argumento de que “la inseguridad está ya a niveles que no se aguantan más”.

Este viernes Negro fue consultado al respecto en una rueda de prensa y sostuvo que las consultas que prevé realizar la oposición ya las contestó en su última visita al Palacio Legislativo. “Seguramente el senador no tuvo conocimiento de esto porque estaba de viaje en el momento en que se reunió la comisión, y estuvimos ahí más de siete horas contestando estas mismas preguntas”, acotó.

A pesar de lo anterior, dijo que no tiene “ningún inconveniente” y que, si la actividad parlamentaria “lo demanda”, irá. Por otra parte, reparó en que, tras su comparecencia, habían anunciado que regresarían al Parlamento, “sin necesidad de ser convocados, para presentar las conclusiones del Plan Nacional de Seguridad Pública”, por lo que la convocatoria viene bien para hacer lo que teníamos ya planeado”. Consultado sobre los motivos, sostuvo que –sin “negar la situación que tiene el país en materia de seguridad, y que no es de hoy, sino que viene de varios años atrás”– la razón por detrás de la convocatoria “seguramente obedece a una necesidad política de algunos actores”.

El plan de seguridad

La “ausencia” de un plan de seguridad es una crítica habitual en filas opositoras. Se espera que sea presentado a fin de mes con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi. Negro dijo que se planteó “un cronograma de actividades” tendientes a la “sistematización” de las medidas que fueron “recogidas en un diálogo con la sociedad civil, los partidos políticos y organizaciones públicas y privadas”.

El ministro lo diferenció de la “creación” y aseguró que “estaba creado ya el 1° de marzo de 2025, cuando a todas las direcciones de la Policía Nacional y a los jefes de Policía, el 5 de marzo en la Guardia Republicana, se les dieron los siete ejes donde iba a transcurrir la gestión del MI”.

Consultado sobre si hay medidas que ya se están implementando, respondió que “varias de ellas están en práctica y los resultados ya están a la vista”. “Podemos decir que los datos de los delitos han bajado en prácticamente todos ellos, y esto es consecuencia directa de una gestión planificada de la estrategia policial del MI”, afirmó.