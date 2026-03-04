El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) reconoció a través de una resolución firmada por su titular, Sandra Lazo, que el capitán Nelson Duarte “fue víctima de acoso laboral en su modalidad de acoso moral”, según informó este miércoles El Observador. En el período pasado, tras denunciar un conjunto de presuntas irregularidades en el Ejército durante una entrevista en el programa Desayunos informales de Canal 12, Duarte fue sancionado con 30 días de arresto a rigor por el entonces ministro de Defensa Nacional, Javier García.

En la resolución, a la que tuvo acceso la diaria, se señala que en el marco de una investigación administrativa dispuesta “a los efectos del esclarecimiento de los hechos denunciados ante la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social” por parte de Duarte, la funcionaria instructora del ministerio concluyó en primera instancia que “no han resultado acreditados los hechos denunciados” por Duarte “sobre presunto acoso laboral, tal cual denunciara ante la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social”.

Sin embargo, conforme al artículo 218 del Decreto 500/991, que establece que en este tipo de procedimientos “las oficinas pasarán el expediente en vista a su asesoría letrada”, el caso fue estudiado por la Sección Jurídica del Departamento Jurídico Notarial del ministerio que, en su dictamen, determinó que sí “se configuró acoso moral, como ya fue analizado ut supra, siendo el acoso moral una especie dentro del género acoso laboral”.

Asimismo, en la resolución del MDN, fechada el 25 de febrero de este año, se señala que Lazo “dispuso que corresponde reconocer” que Duarte “fue víctima de acoso laboral en su modalidad moral”.

Según informó El Observador, en 2023 Duarte denunció ante la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social haber sufrido acoso laboral por parte de las autoridades de la época: el ministro García, el subsecretario Armando Castaingdebat y el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, entre otros jerarcas. Duarte permaneció durante varios años en su casa, sin que le asignasen tareas; García fundamentó dicha orden como una medida cautelar, de protección, frente a las denuncias realizadas por Duarte.

Aparte del reconocimiento, Lazo resolvió clausurar la investigación administrativa y enviar el expediente a la Dirección General de Recursos Humanos del ministerio “a efectos de incorporar dentro de los talleres que se dictan en su ámbito de competencia aspectos relacionados con el acoso moral, y además proponer medidas que prevengan, desalienten y sancionen las conductas de acoso laboral moral”.

Desde 2014, Duarte ha denunciado casos de corrupción en la operativa diaria del Ejército, como, por ejemplo, la compra y el traslado de bebidas alcohólicas en vehículos oficiales y la realización de trabajos por parte del personal militar para una empresa privada de piscinas.

En una rueda de prensa consignada por el periodista Leonardo Sarro, Lazo dijo este miércoles que, a partir de la resolución, “estamos en un momento en que debemos dar el mejor cierre para todos, para el Ministerio de Defensa Nacional y también para el ser humano, que representa a una familia”.

Lazo sostuvo que la actual administración ha “tomado recaudos” ante situaciones de denuncias similares a las que ha realizado Duarte. “Se dan recomendaciones de que hay cosas que no son parte del rol de la defensa. Eso tiene que estar claro. Hay cosas que competen al rol de la defensa nacional y cosas que no; las que no, no pueden realizarse”, afirmó.

Consultada sobre las responsabilidades que le corresponden en este caso particular al gobierno anterior, Lazo manifestó: “No es algo que tenga que definir yo. En este caso me consta que tanto el citado militar como su defensa han iniciado determinadas acciones, en las que yo no me voy a meter. A mí lo que sí me compete en este caso es firmar una resolución que efectivamente reconoce el acoso laboral”.

Las explicaciones que dio en su momento Javier García

La sanción dispuesta por García contra Duarte en el período pasado fue objeto de discusión en la Comisión de Defensa del Senado, en aquel entonces presidida -como senadora del Frente Amplio- por Lazo, en una sesión que tuvo lugar el 26 de febrero de 2024.

Allí, García dijo que el entonces teniente Duarte fue sancionado “por haber violado un principio elemental en la vida militar y un principio que tiene un altísimo contenido institucional y democrático”, esto es, “que ningún oficial puede hacer declaraciones sin estar debidamente autorizado”.

El actual senador del Partido Nacional aseguró en dicha oportunidad que las denuncias efectuadas por Duarte “nada tienen que ver” con la sanción. “Tanto no tienen que ver que hace ya unos días hemos firmado una reconstrucción, [que] está a consideración de Presidencia de la República, [porque] tenemos un tema de formalidades, pero ya está la decisión tomada por el ministerio, y a la espera de la firma del presidente [Luis Lacalle Pou], [para] la reconstrucción con ascenso al grado de capitán del teniente Duarte a partir del 1° de febrero de 2017”, apuntó.