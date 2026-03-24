“Ven todo negativo. Ayer [lunes] anunciamos una inversión en Baygorria de 30 millones de dólares, que creo que es muy buena, y vi al senador [del Partido Nacional Javier] García diciendo 'esto no es noticia porque estos instrumentos ya existen'”, lamentó este martes en rueda de prensa el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

Las declaraciones que hizo el legislador nacionalista, luego de la conferencia de prensa encabezada por el presidente Yamandú Orsi, en la que se anunció la apertura a la inversión privada para la construcción de una planta solar de UTE al norte del departamento de Durazno, aluden a la reciente propuesta de Sánchez sobre las empresas públicas. “Esto hace más de 15 años que se hace. Ninguna novedad. Es la definición de la no noticia. Si se quiere cambiar, hay que abrir el paquete accionario de un porcentaje de las empresas públicas”, escribió García en X.

Días atrás, en una entrevista con la diaria Radio, Sánchez propuso “abrir paquetes de acciones” de las empresas estatales para canalizar en inversiones productivas el ahorro de los uruguayos. Posteriormente, en una transmisión en Youtube, el secretario de Presidencia aclaró que su planteo no es “vender acciones”, sino generar “fideicomisos, obligaciones negociables o la construcción de sociedades anónimas” que sean propiedad de las empresas públicas.

Este martes, Sánchez anunció que después de la Semana de Turismo, “sobre finales del mes de abril”, el gobierno presentará una propuesta “integral” al respecto, con el objetivo de “generar una política que tenga instrumentos variados que permitan canalizar con mucha más fuerza el ahorro nacional en ese sentido”. “Tenemos 46.000 millones de dólares de ahorro nacional; hay que buscar generar instrumentos para canalizarlos hacia el desarrollo productivo”, resaltó.

Consultado por Telemundo sobre si estos cambios que se proponen requerirían un proyecto de ley, Sánchez dijo que “puede haber aspectos” que necesiten “determinadas aprobaciones legales”. A modo de ejemplo, mencionó la hipótesis de que “pequeños ahorristas” que hayan invertido en las empresas estatales luego quieran “vender esas acciones” y “un inversor muy grande se apodere de muchas acciones”. “Eso puede pasar y quizás hay que prever que los pequeños ahorristas, cuando decidan enajenar sus acciones, lo tengan que hacer a la empresa pública y no a un tercero, que en este caso podría tomar el control”, apuntó.

El secretario de Presidencia también señaló que, en el eventual debate parlamentario, habría que analizar “qué tipo de exoneraciones impositivas pueden llegar a tener estas inversiones”. Agregó que, en cualquier caso, será algo que deberá discutirse tanto con los partidos políticos como con los sindicatos de las empresas públicas.

“Esa visión tan negativa no le hace bien a la propia oposición”

Con relación al proyecto de UTE en Baygorria, en el cual se podrá participar a partir de un mínimo de 200 dólares, Sánchez dijo que “es un ejemplo más” de una visión de las empresas públicas en función del desarrollo nacional, y adelantó que “seguramente vengan otros”. “Creo que le hacen muy bien a Uruguay porque necesitamos más inversión y necesitamos, además, que ese ahorro nacional pueda ser canalizado para inversión productiva”, subrayó.

Acerca de las críticas por parte de algunos dirigentes de la oposición, manifestó: “Esa visión tan negativa de lo que pasa en Uruguay creo que no le hace bien a la propia oposición”. El secretario de Presidencia dijo que la tarea del gobierno es trabajar “para que el país tenga más inversión, más trabajo, empleo y desarrollo”.

Asimismo, Sánchez advirtió que actualmente “el mundo está viviendo una guerra sin precedentes”. Mencionó que, según un reciente reporte de la Agencia Internacional de Energía, la crisis petrolera que se desató tras el bombardeo de Estados Unidos e Israel a Irán, y el posterior cierre del estrecho de Ormuz, “es la más grande de la historia”. “Todos tenemos en nuestra memoria lo que fue la crisis petrolera, la creación de la OPEP y todas esas discusiones; bueno, ahora se habla de una crisis mayor”, resaltó.

En ese escenario, que “impacta en las posibilidades que tiene Uruguay de desarrollarse”, el gobierno uruguayo aspira a “aumentar la inversión”, lo que conlleva “más trabajo”, apuntó. “Estamos promocionando y buscando herramientas para mejorar la inversión”, afirmó.