Finalmente, y tras deliberar en qué cámara del Parlamento convenía realizar la interpelación, la oposición resolvió este martes convocar al ministro del Interior, Carlos Negro, a la Cámara de Senadores para que informe sobre “la gestión de seguridad pública, el estado de las principales reformas anunciadas por la cartera y los resultados obtenidos hasta el momento”. La moción se aprobó sólo con los votos de los senadores blancos y colorados, y el miembro interpelante será el legislador del Partido Colorado Pedro Bordaberry.

Antes de votar la moción, el frenteamplista Eduardo Brenta señaló que el oficialismo “nunca va a negar el derecho” de la oposición a interpelar, pero recordó que Negro estuvo a fines de enero en la Comisión Permanente con una agenda “muy similar”. Bordaberry le respondió que después de esa instancia sucedieron “algunos hechos importantes”, y que hubo “algunas respuestas que no dio el ministro”. Además, acotó que la cartera sigue “sin presentar el plan” de seguridad pública y que no se conoce su contenido. Negro “está hace un año diciendo ´que lo presento, que lo presento´”, y “hace un año” que el Ministerio está “sin plan”, cuestionó el senador colorado.

Los ejes temáticos de la interpelación, según la moción aprobada este martes, serán, en primer lugar, el Plan Nacional de Seguridad Pública y el estado de la seguridad pública. En la moción se señala que el plan ha sido “reiteradamente anunciado por el Ministerio del Interior durante los últimos años” y su presentación “ha sido señalada en diversas oportunidades como inminente, sin que hasta el momento se haya expuesto públicamente sus lineamientos diagnósticos, metas ni cronogramas de ejecución”.

En segundo lugar, los legisladores opositores quieren abordar la situación del crimen organizado, narcotráfico, homicidios y control territorial, así como la “presencia de organizaciones criminales transnacionales y estrategias adoptadas para el control efectivo del territorio y la protección de la población”.

En tercer lugar, consultarán sobre los delitos contra la propiedad, ciberdelitos y nuevas modalidades criminales, la transformación de la unidad de cibercrimen y en particular, el aumento del abigeato.

En cuarto lugar, le preguntarán al ministro sobre el sistema penitenciario, la rehabilitación y gobernanza carcelaria, el funcionamiento del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) “y reformas anunciadas en esa materia”, en referencia a la transformación del INR en servicio descentralizado. Y finalmente, consultarán sobre la dotación y formación del personal policial y el “cumplimiento de los compromisos anunciados (por el gobierno) en materia de incremento de efectivos”, así como la “utilización de tecnología en la prevención del delito” y las reformas en materia penal y procesal penal.

“La presente interpelación se fundamenta en la necesidad de que el parlamento ejerza plenamente su función constitucional de control político y rendición de cuentas en una materia especialmente importante para la ciudadanía como lo es la seguridad pública”, indicaron los legisladores opositores en la moción aprobada.

En rueda de prensa tras la votación en el Senado, Bordaberry dijo que la interpelación será “alrededor” del 9 de abril. Señaló que buscan recibir información y lograr que “lo que esté mal, se rectifique”, y cuestionó “la pasividad que muestra el Frente Amplio” en materia de seguridad pública y combate al crimen organizado.