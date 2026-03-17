La interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro, impulsada por el senador colorado y líder del sector Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, y acompañada por la coalición en la cámara alta, sigue entre idas y vueltas en la interna colorada. El lunes de mañana, el diputado de Cabildo Abierto (CA) Álvaro Perrone les planteó formalmente a los coordinadores de la bancada de diputados del Partido Colorado (PC) y del Partido Nacional (PN) que la interpelación se realice en la cámara baja, donde, a diferencia del Senado, el Frente Amplio no tiene mayoría.

En diálogo con la diaria, Perrone dijo que se debe hacer en la Cámara de Diputados porque en el Senado implicaría “blindar al ministro”, ya que en la cámara alta la interpelación “no va a tener ningún tipo de efecto”. Para Perrone, por el estado actual de la seguridad pública, se precisa “un mensaje fuerte”.

“Me pidieron los votos para [la comisión investigadora de] María Dolores y se los di; me pidieron los votos para [la comisión especial sobre] Cardama y se los di. Y cuando yo planteo algo, se enojan. No planteo hacerla yo, que la haga el PC, el mismo sector [Vamos Uruguay], así que no es un tema de ego. Si queremos dar un mensaje político fuerte sobre la seguridad, la interpelación hay que hacerla en Diputados”, insistió, y agregó que aún no le respondieron el planteo.

Por su parte, el diputado Pablo Abdala, uno de los dos coordinadores de la bancada del PN en la cámara baja, dijo a la diaria que recibieron el planteo de Perrone, pero “hasta ahí” llegan, porque no tiene “noticias de otra cosa” sobre la interpelación. “Esto está en manos de los senadores, que fueron los que acordaron la interpelación, más allá de los matices que aparecieron dentro del PC. En principio, eso es lo que está planteado”, señaló.

Abdala dijo que si, por ejemplo, la interpelación se lleva adelante en abril en el Senado, “no es el final de los tiempos, vendrán otras instancias”, porque “obviamente, el tema de la seguridad tiene que estar en la agenda parlamentaria en forma permanente”.

A su vez, el lunes de noche hubo una reunión de diputados del PC para seguir intercambiando pareceres sobre la interpelación. Pero, según señaló a la diaria el diputado Felipe Schipani, del sector colorado Unir Para Crecer, no hubo “nada muy distinto” a lo que se venía debatiendo en la interna colorada. Schipani dijo que desde su sector siguen insistiendo con que la interpelación se debe hacer en la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta también la postura de CA, pero en Vamos Uruguay siguen pensando que se debe hacer en la cámara alta, por lo tanto, “no hubo novedad” alguna luego de la reunión.

Por último, consultado por la diaria, el senador colorado Tabaré Viera, de Vamos Uruguay, dijo que todavía está “a estudio” cuándo van a presentar la solicitud de interpelación, ya que aún no lo hicieron formalmente. Luego de votada, se deberá coordinar con el ministro el día de la sesión. Subrayó que cuando decidieron impulsar la interpelación en el Senado, junto con la coalición, aceptaron la idea “de esperar el mejor momento”. Viera señaló que “sin duda es mejor que esté el Plan” Nacional de Seguridad Pública para cuando vayan a hacer la interpelación, “así hay una cosa más para discutir”, pero “no es la condición”.