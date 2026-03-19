En la votación “en general”, el presupuesto quinquenal elaborado por la Intendencia de Montevideo (IM) fue aprobado este jueves en la Junta Departamental únicamente con los votos de los ediles del Frente Amplio (FA). Sin embargo, en el desglose “en particular” del proyecto algunos artículos fueron aprobados por unanimidad, e incluso hubo artículos presentados por la oposición que fueron acompañados por el oficialismo.

Uno de estos últimos artículos, por ejemplo, autoriza a la comuna capitalina a crear “un fideicomiso de enajenación sobre bienes inmuebles de su dominio privado”, destinado a financiar “proyectos estratégicos de desarrollo urbano del departamento”. De acuerdo con la redacción aprobada en la madrugada de este jueves, la Unidad Administradora de Bienes Inmuebles Departamentales de la IM deberá llevar a cabo, antes de la incorporación de bienes al fideicomiso, “un relevamiento técnico del patrimonio inmobiliario departamental, a efectos de identificar los bienes subutilizados, abandonados, con costos de mantenimiento desproporcionados, ocupados irregularmente o susceptibles de enajenación sin afectar la planificación urbana ni la prestación de servicios públicos”.

En el artículo se establece que el producto neto del fideicomiso podrá utilizarse exclusivamente para financiar “proyectos de movilidad urbana e infraestructura vial” y “obras de infraestructura urbana que incorporen soluciones habitacionales, dispositivos de atención integral y equipamientos públicos orientados a la superación de situaciones de vulnerabilidad social, incluyendo la atención de personas en situación de calle y la regularización y relocalización de asentamientos”; también podrán destinarse recursos de este fideicomiso para mejorar la “gestión departamental de residuos y recolección” y la “regeneración urbana y patrimonial”.

Por otra parte, el FA dio sus votos a un artículo aditivo que presentó la oposición que consagra la aplicación del “silencio administrativo positivo” en los procedimientos administrativos de la comuna capitalina, “con sujeción al ordenamiento jurídico vigente”. Esto supone que, cuando la IM “no se pronuncie expresamente sobre una petición o solicitud formulada por el titular de un interés directo, personal y legítimo o de un derecho subjetivo, dentro del plazo legal o reglamentariamente establecido”, dicha petición o solicitud “se tendrá por aceptada tácitamente”.

Otro de los artículos establece que, en un plazo de un año, la comuna capitalina deberá disponer “las adecuaciones administrativas, organizativas, funcionales, estructurales y presupuestales que resulten necesarias” para “la mejora continua de la gestión, la optimización del uso de los recursos humanos y materiales y el cumplimiento eficiente de los cometidos institucionales de la Intendencia de Montevideo”. Se señala que “en ningún caso las medidas adoptadas podrán implicar incremento del crédito presupuestal global ni menoscabo de los derechos funcionales estatutarios adquiridos por los funcionarios”.

La próxima discusión

A través de X, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, agradeció este jueves a los ediles de la Junta Departamental por “el trabajo que permitió construir una herramienta que define prioridades y dirige la acción del departamento hasta 2030”. A su vez, la bancada de ediles frenteamplistas afirmó en una declaración que el proyecto aprobado “no es 'más de lo mismo', como se ha querido instalar en el relato de los últimos días”, sino “el resultado de un proceso serio y colectivo, en el que participaron muchas personas, equipos técnicos y actores políticos, que aportaron conocimiento, experiencia y compromiso para continuar desarrollando nuestra capital”.

El edil nacionalista Juan Ignacio Abdala dijo a la diaria que, si bien el oficialismo votó a favor de algunos de los artículos que presentó la oposición, la mayoría fueron rechazados. Los ediles de la oposición presentaron un total de 83 cambios al presupuesto, de los cuales solo 27 fueron avalados por el FA; aproximadamente la mitad de ellos, además, fueron simplemente correcciones de redacción.

Uno de los artículos que fueron rechazados proponía reducir las comisiones que cobran los inspectores de tránsito. Al respecto, Abdala dijo que desde el FA se argumentó que esto “es materia de convenio colectivo, que no se puede hacer por norma y que hay que hablarlo con los trabajadores”. Ante esto, la oposición pidió que esto se plantease públicamente al momento de la votación en la Junta Departamental, para que quede constancia de que “hay una voluntad del oficialismo de avanzar en ese sentido”, pero, “por supuesto, no dijeron nada, se quedaron callados”.

Para Abdala se trata de “un antecedente que no es muy bueno”, de cara a la próxima negociación que habrá entre el oficialismo y la oposición, cuando la comuna capitalina envíe a la Junta Departamental los cinco proyectos por los cuales solicitará 300 millones de dólares adicionales, que requieren una mayoría especial. “Esto no demuestra una voluntad de verdad de encontrar puntos medios, de moverse hacia el centro las dos partes”, afirmó.

El edil frenteamplista Gonzalo Zuvela, en cambio, dijo a la diaria que desde el oficialismo están “las puertas abiertas para intentar llegar a buen puerto con esto, porque si no hacemos algo con esto, buena parte de Montevideo va a seguir quedando rezagada”. “Esperemos que eso no suceda”, resaltó.

Con relación a la discusión de los proyectos que demandan una mayoría especial de 21 votos (el FA precisa cuatro votos de la oposición), el semanario Búsqueda informó este jueves que el expresidente Luis Lacalle Pou hizo una “sugerencia informal” para que los ediles nacionalistas no acompañen el planteo de la IM.

Consultado al respecto, Zuvela consideró que, en caso de confirmarse, se trata de “una cuestión complicada”, si bien “no sería la primera vez que esto sucede”. “Nosotros vamos a insistir con pedirle votos prestados a la oposición para que acompañe [los cinco proyectos]. Damos por descontado, por ejemplo, que el Plan de Saneamiento 7 va a salir. Lo damos por descontado porque históricamente ha salido”, expresó.

Abdala, en tanto, dijo que el PN se manejará en esta negociación “en unidad”. “El partido va a resolver esto en unidad y en orgánica, porque nosotros pretendemos que esto se haga en el seno de la bancada de ediles, pero también de la [comisión] departamental” de Montevideo del PN, afirmó.