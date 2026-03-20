Este viernes, en la Torre Ejecutiva, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) junto con la Secretaría Nacional de Drogas (SND) presentaron los resultados de la segunda evaluación de la ley 19.172 que regula el acceso a la marihuana. La conferencia estuvo a cargo del titular de la Junta Nacional de Drogas, Gabriel Rossi, la socióloga e investigadora del Observatorio Uruguayo de Drogas, Jessica Ramírez, y el presidente del Ircca, Martín Rodríguez, quienes se dirigieron a un público que incluía al prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y a algunos de los integrantes designados por el Poder Ejecutivo para conformar el Consejo Nacional Honorario del Ircca.

La ley que regula el acceso a la sustancia se promulgó en diciembre de 2013. El informe, de 164 páginas, representó una evaluación de “mediano plazo” sobre la regulación a 11 años de su aprobación y ocho de su implementación, ya que en 2017 comenzó el registro para clientes y las primeras ventas en farmacias. “En conjunto, los resultados indican que Uruguay ha avanzado en los objetivos centrales de la ley —reducir daños, ampliar el acceso seguro, disminuir la criminalización y restar espacio al narcotráfico—, pero requiere ajustes focalizados para fortalecer la eficacia del mercado regulado y reducir la persistencia del mercado gris”, planteó el documento.

Ramírez presentó los principales resultados. En lo que respecta a las vías de acceso, a diciembre de 2024 había 102.000 personas registradas en las tres y eso “implica que el 47% de los consumidores podía acceder legalmente a cannabis”. En todo el período, unas 30 toneladas de marihuana fueron comercializadas por medio de farmacias y clubes. “Este colectivo de personas redujo o no va al mercado ilegal para acceder a la sustancia. Deja de estar expuesta a las redes de tráfico. [...] También aporta al reducir el impacto del narcotráfico en la sociedad, porque le estamos quitando una porción del mercado y de alguna manera reduce todos los delitos”, indicó.

El estudio también referenció el “mercado gris”, un concepto que refiere al cannabis que se produce en el mercado regulado, pero se comercializa o intercambia mediante mecanismos no previstos por la ley. Consultados sobre la principal vía de acceso a la sustancia, el 58% de los consumidores apuntaba hacia el narcotráfico clásico de “prensado” en 2014, pero la cifra se redujo hasta el 6,7% en la actualidad, mientras que el narcotráfico de cogollos fue la vía para el 12,7%: “Es un indicador fuerte que está mostrando el avance y la consolidación del mercado regulado”, valoró.

“Sin embargo, esta reducción convive con la persistencia de un mercado gris, integrado fundamentalmente por cannabis proveniente de cultivadores domésticos no registrados y por intercambios informales. Este segmento —distinto del narcotráfico tradicional y de menor riesgo criminal— se mantiene cercano al 30% y constituye uno de los principales desafíos pendientes, ya que limita la capacidad del mercado regulado para expandirse plenamente”, agregó el informe sobre lo que catalogó como “acceso ilegal nacional”.

En la rueda de prensa, Rossi calificó la reducción de los que recurren al mercado ilegal como “una muy buena noticia”. “Hoy por hoy tenemos, en lo que es el mercado regulado de las farmacias y de los clubes, un 38% y tendríamos lo que se denomina un mercado gris. [...] Quizá para la tercera evaluación, dentro de unos años, tengamos que ver cómo evoluciona. Tenemos que disminuir lo que es este mercado gris y aumentar el mercado regulado para decir que vamos mejorando aún más de lo que mejoramos”, opinó.

Agregó que esa porción del mercado “no es de un gris igualitario”, sino que por momentos “se acerca a una situación que linda con el delito y otras situaciones que no”. En ese sentido, aunque “es cierto” que en algunos departamentos “no hay farmacias asociadas al mercado regulado”, buscarán “medios legales para tratar de ampliar las posibilidades”. También precisó que existe una propuesta para que los extranjeros puedan comprar en farmacias, pero no está previsto que se extienda a clubes, al tiempo que dijo que “hoy por hoy” no hay problemas con el abastecimiento en ese ámbito.

Desde el “punto de vista social”, evaluó que existían percepciones que vinculaban al cannabis con la violencia, pero “hoy se ha demostrado que eso no tiene ninguna base científica” y “en el mercado regulado no ha generado ningún problema”, sino que “le está dando trabajo a 5.000 uruguayos”. Consultado respecto de extender la regulación sobre otras sustancias, dijo que la reflexión “no necesariamente” obliga al gobierno a pensarlo y, aunque se encuentra trabajando en “la regulación del mercado de bebidas mal llamadas energizantes”, no hay otros planteos en relación con las drogas ilegales. “Tenemos que generar espacios de discusión vinculados a la regulación de mercados”, acotó.

El informe también abordó elementos relativos a la salud

Sobre la evolución de la prevalencia de consumo para la población general, Ramírez dijo que hubo “un crecimiento que inicia en 2001”, previo a la regulación, y llega hasta 2018, mientras que “en el último registro de 2024 lo que podemos ver es un escenario de estabilidad”. “Hasta ahora no hay un impacto visible de la regulación en lo que hace a las prevalencias del consumo” y, con base en estudios internacionales que comparan la trayectoria uruguaya con la de otros países sin leyes al respecto, “no hay efectos en el alza del consumo en la regulación en el país”, aseguró.

Por otro lado, respecto de la prevalencia entre adolescentes, identificó una característica “muy similar” que presentó una tendencia creciente de 2003 a 2016, mientras que desde ese año a 2021 hay “estabilidad”, e incluso “con los tres registros de prevalencia para 2024 que descienden”. “Somos cautos y no estamos hablando de un descenso ni vamos a hablar en los siguientes años hasta que no tengamos dos o tres mediciones más, pero claramente hay una estabilidad y una ausencia de impacto”, acotó.

En 2024 y para la población general, la prevalencia de vida fue de 32,9; en los últimos 12 meses fue de 12,3 y en los últimos 30 días de 7,7. Para estudiantes de enseñanza media, fue de 20,8, 14,8 y 7,4, en ese mismo orden.

Por otro lado, la investigadora señaló que “había mucho temor” respecto de que personas jóvenes comenzaran a incorporarse al consumo, pero “entre 2014 y 2018 la edad media de inicio pasa de 19 a 20 años”, en su opinión, debido a que “los nuevos consumidores que se incorporan tienen más de 25 años”. Además, la edad media de inicio de consumo de cannabis para estudiantes de enseñanza media se mantuvo “estable y próxima a los 15 años desde 2014” y, en lo que refiere al uso problemático, está presente en el 2,1% de la población de entre 15 a 65 (el 16,9% de los usuarios de marihuana) y en el 1,6% del total de estudiantes (12% de los usuarios).

En ese sentido, el estudio arrojó que las adquirentes registrados para comprar en farmacias de entre 18 y 29 años pasaron del 47,5% en diciembre de 2017 a 36,2% en diciembre de 2024, mientras que las personas de 30 a 44 aumentaron de 33,8% a 42,5% en esos mismos períodos. Por otro lado, desde 2011 hasta la actualidad no existen casos de mortalidad asociados al cannabis y, sobre los ingresos hospitalarios vinculados a estupefacientes, señaló que las internaciones que se asocian “directamente al consumo de todas las drogas son el 2% del total” y, de ese porcentaje, “la mitad está relacionada o se clasifica como el uso de estupefacientes: todas las drogas menos alcohol, tabaco y psicofármacos”. A su vez, en una tercera capa, en esa porción los vinculados al cannabis están en niveles cercanos al 2% en 2024.