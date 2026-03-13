Este martes, el presidente Yamandú Orsi participó en la reapertura del frigorífico Florida, al que definió como “una nueva opción industrial vinculada a la carne”, con “mirada hacia el exterior”, sobre la que su gestión pondrá “el hombro para que pueda crecer y mantenerse”.

El mandatario también cortó la cinta en la inauguración de una nueva escuela técnica en el departamento y, durante una rueda de prensa, se refirió a una noticia que trascendió en la mañana de este viernes: la captura del narcotraficante Sebastián Marset en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.

“Por lo que tengo entendido, ya se estaría yendo hacia Estados Unidos. Acabo de cortar de hablar con el presidente [de Bolivia, Rodrigo] Paz y estuvimos hace pocas horas juntos hablando del tema”, dijo Orsi en alusión a su viaje a Chile a mediados de semana para la investidura de José Antonio Kast.

Según Orsi, las autoridades bolivianas “tuvieron que superar algunas cosas internas que tenían” y “no permitían la captura rápida”, pero se logró resolver. Puso la lupa en la necesidad de coordinación: “El ministro [Carlos] Negro, de tarde, va a dar una conferencia. Estuvo en contacto hace pocos días con el ministro del Interior de Bolivia por este tema, de eso me enteré hoy porque hablé con él. Existe bastante más coordinación de la que todos suponemos entre los organismos y entre los responsables de la seguridad de los distintos países”, acotó.

Para Orsi, en la batería de problemas presentes en la región “el crimen organizado y el narcotráfico aparecen en primer lugar en todos los países”, tanto en “los más complicados” como en aquellos otros que comienzan a “vivir con más crudeza el impacto”. Reafirmó que “es natural que tiene que existir una coordinación mucho más aceitada que la que existía hasta ahora”, pero, consultado sobre la idea de sumarse al Escudo de las Américas que promueve Donald Trump, respondió que no sabe “si hay que estar inventando nuevos organismos”, ya que la caída del delincuente uruguayo fue posible por un “trabajo coordinado entre distintos ámbitos de distintos países que funcionó”.

En esta línea, repasó los temas que abordará cuando Uruguay asuma la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños: “Este es uno y, repito, es unánime. Creo que pocas veces en el continente se ha visto tanto acuerdo con respecto a lo que más nos complica: el crimen organizado, el narcotráfico –que operan desde el punto de vista de logística, más que de los países–, el tema de la pobreza, el tema de la alimentación… Son los mismos. Creo que la pólvora ya está inventada, no hay que inventar nada”, aseguró.

Dijo desconocer las condiciones en las que se materializó la detención e indicó que “los detalles vendrán después”. Respecto de las medidas en torno a este hecho, precisó que surgirán de la conferencia de prensa que encabezará el titular del Ministerio del Interior (MI). “No nos olvidemos de que el requerimiento más fuerte era de Paraguay, también de Estados Unidos, de Bolivia, por supuesto, y nosotros, quizá con una necesidad menor, porque no había imputaciones graves”, afirmó. Al margen de lo anterior, exhortó a no “bajar la guardia” ante posibles repercusiones, ya que “cuando instituciones criminales como el PCC [Primeiro Comando da Campital] o el Tren de Aragua [...] dan señales, no las dan para un país solo”.

Mencionó el homicidio del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci en Colombia en 2022 como prueba de que el accionar criminal “se internacionalizó”: “Hay que hacer un muy buen trabajo coordinado de las inteligencias de los países; por eso yo cuando decía que Uruguay tiene que tener una buena agencia de inteligencia lo decía también pensando en esto. El mundo que se nos viene y la América Latina que tenemos nos piden mucho profesionalismo, más allá de los grupos que se armen y los inventos nuevos que puedan aparecer”, acotó.

Reapertura del frigorífico es, para el presidente, la demostración de que se puede “encontrar la vuelta sin tirar la toalla”

Orsi dijo que la reapertura del frigorífico es una “buena nueva de una fuente de trabajo y de una actividad económica que se potencia”. Valoró el “contacto permanente” que tuvo con el intendente de Florida, Carlos Enciso, y también recibió una nota del alcalde de Casupá, Luis Oliva, con quien concretó una audiencia: “Es un proyecto que tenemos en mente y lo vamos a instrumentar”, dijo sobre la represa prevista para la localidad.

Sobre su experiencia en la gestión departamental en Canelones, dijo que “la tarea de gobernar” no siempre termina con “un sí”. Conoce a Luis Avero, titular del Grupo Saturno, desde sus años como intendente y “en alguna oportunidad” debió rechazar una de sus iniciativas empresariales, ya que era “tremenda idea” pero “había dificultades con respecto al ordenamiento y el tema ambiental”.

En sus palabras, lo anterior es un ejemplo de “la oportunidad que en Uruguay se da de poder hablar y seguir trabajando juntos” para “encontrarle la vuelta sin tirar la toalla”. “Esto es la celebración de una historia, de una relación personal que tengo en este caso con la familia, pero además es también la posibilidad de demostrar que, a pesar de que a veces las cosas no avanzan como uno quisiera, llega un momento en que si mantenemos las redes como las estamos manteniendo, se hace posible”, afirmó.

El presidente de Banco República, Álvaro García, también se pronunció para expresar su “profunda alegría” porque la institución “ha cumplido con un objetivo”. “Es muy importante defender los intereses del banco; lo ha hecho en este momento, pero también es muy importante tener una mirada más amplia como corresponde al banco país, al banco público”, afirmó.

Por otro lado, celebró el “trabajo de diálogo permanente con las partes involucradas”, que adjetivó como “un trabajo duro”. “El trabajo paga. Paga en este tipo de cosas. Cuando la voluntad existe, cuando las partes ponen lo mejor de sí y cuando nos generan, creo que el sentimiento que tenemos todos, esta expectativa de que esto vaya para adelante”, cerró.