Este jueves de tarde, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, compareció ante la Junta Departamental capitalina para presentar el proyecto de movilidad metropolitana. En una larga sesión, antes de la presentación, habló el edil blanco Rafael Seijas. Subrayó que “a efectos de despejar malas interpretaciones y de evitar confusiones”, está “a favor de que se haga un corredor metropolitano, que se realicen obras que mejoren la movilidad” de Montevideo “y nos conecten con el departamento de Canelones”. Pero -añadió- tiene reparos con algunos aspectos de lo que se conoce del proyecto, “que va a costar cientos de millones de dólares”.

“Salvando las distancias, no queremos que este megaproyecto termine siendo como el Corredor Garzón: una gran obra que no dé los beneficios esperados a los montevideanos”, sostuvo. El edil nacionalista subrayó que desde diciembre vienen requiriendo información sobre este proyecto, pero, “lamentablemente”, nunca tuvieron éxito y “formalmente, recién ahora vamos a tener la información de este proyecto de parte de la intendencia”.

El primer cuestionamiento que planteó Seijas es que le “preocupa el enfoque con que se viene trabajando el proyecto”, porque “abarcaría exclusivamente un corredor de ómnibus, y exclusivamente se habla de los tiempos, las frecuencias y los recorridos”, aspectos en los que coincide que son “importantes y centrales”, pero “esto es absolutamente insuficiente para un proyecto de esta envergadura”. “Este es, según las propias autoridades, uno de los proyectos más importantes del área metropolitana en varias décadas. Creemos que tiene que tener, por tanto, una visión más integradora y amplia, lo que no habría sido considerado”, dijo.

Por último, el edil sostuvo que cuando se habla de una mirada integral de la movilidad, se refiere a “contemplar a quien anda caminando, en vehículo privado, en bicicleta y en moto, y la creación de estacionamientos subterráneos, temas sobre los que poco se sabe y poco se ha hablado al respecto”.

La palabra de intendente

Por su parte, el intendente Bergara empezó su presentación señalando que “puede ser el proyecto más ambicioso y más complejo desde cuando, hace casi 100 años [1923-1935], se construyó la Rambla Sur en Montevideo”. El jerarca subrayó que este no es un proyecto “de infraestructura” sino que “es mucho más que eso”. Explicó que es un proyecto que involucra infraestructura, porque el cambio en el sistema del transporte metropolitano implica “hacer nuevas infraestructuras o modificar estructuras preexistentes, pero además abarca otro conjunto de dimensiones, un rediseño del sistema de movilidad, tanto del transporte colectivo como del transporte privado, que implica una reingeniería” de las líneas de ómnibus que conocemos hoy, “que no son muy distintas de las que conocimos hace 50 años”.

Bergara subrayó que los principales puntos de partida de la propuesta, “obviamente”, tienen que ver con una preocupación generalizada de la población sobre los enlentecimientos de los tiempos de viaje, “que en buena medida tienen que ver con la evolución de la cantidad de unidades de transporte que hay en Montevideo”. Puso como ejemplo que los vehículos empadronados en la capital -en todas las categorías: autos, camiones, motos, etcétera-, en 2021 eran 625.000, y a febrero de 2026, en cinco años, “tenemos 727.500 vehículos empadronados”.

Más adelante, el jerarca mostró varias diapositivas con aspectos medulares del proyecto. Por ejemplo, en cuanto a la infraestructura, señaló que el proyecto implica 50 kilómetros “de troncales preferenciales para el transporte colectivo”. Habrá dos ejes troncales, desde El Pinar hasta la Plaza Independencia, y el que va desde Zonamérica a Plaza Independencia (los ejes convergen en Tres Cruces). También destacó que hay componentes de ingeniería vial, como cinco pasos a desnivel (tres en Avenida Italia y dos en 8 de Octubre). También señaló que implica tecnología y flota de buses biarticulados, “100% eléctricos, con paradas inteligentes y “semaforización adaptativa”, para la “prioridad” de los ómnibus.

En cuanto a los tiempos, dijo que en Avenida Italia el ómnibus biarticulado “va a estar pasando aproximadamente cada unos cuatro minutos, con lo cual, existe el margen para los cruces de vehículos como de personas”. Además, resaltó que habrá “adaptaciones del entorno”, como el cambio de sentido en algunas calles de la zona de 18 de Julio (Soriano y Martín C. Martínez) y 8 de Octubre (Rousseau).

Bergara también señaló que en algunas paralelas a 18 de Julio van a sacar el transporte colectivo. “En particular, pensamos que San José, Paysandú y una tercera paralela, que estamos analizando, que podría ser Uruguay o Colonia, van a dejar de tener transporte colectivo, agilizando, por lo tanto, el transporte de autos particulares”, sostuvo.

Por último, Bergara consignó varias de las consultorías pendientes y en ejecución y, en ese marco, subrayó “la posibilidad de tener un tramo con tren de pasajeros, que es una consultoría que ya está iniciada”.