A pedido del senador del Partido Nacional (PN) Javier García, la Comisión de Defensa Nacional del Senado resolvió este lunes convocar a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, para que dé detalles sobre dos iniciativas anunciadas por el Poder Ejecutivo en las últimas semanas: la posibilidad de ampliar la presencia militar en las zonas fronterizas y la construcción de dos cárceles de máxima seguridad en predios militares.

En octubre del año pasado, García, junto con los legisladores nacionalistas Graciela Bianchi, Sebastián da Silva, Martín Lema y Carlos Moreira, presentó un proyecto de ley para ampliar la zona fronteriza en que las Fuerzas Armadas pueden llevar a cabo tareas de vigilancia y apoyo.

En ese sentido, García dijo a la diaria que el propósito del llamado a Lazo es conocer si la iniciativa del Poder Ejecutivo está en línea con el proyecto presentado por la oposición. “No sabemos, por ejemplo, qué tipo de extensión quiere [el gobierno]”, apuntó, y añadió que no se descarta que “se pueda aumentar las potestades que tienen las Fuerzas Armadas en la frontera”.

Con respecto a las dos cárceles de máxima seguridad, el ministro del Interior, Carlos Negro, dijo días atrás en una entrevista con Canal 5 que su cartera estaba en conversaciones con el Ministerio de Defensa Nacional para “lograr que las cárceles se ubiquen en un predio militar en un cuartel que permita un rápido y seguro acceso de las personas cuando son trasladadas a las sedes judiciales o las fiscalías”.

Al respecto, García dijo que “hay un anuncio público del gobierno que no tiene más detalles que lo que se conoce”. A modo de ejemplo de las interrogantes que tiene la oposición, señaló: “Primero, ¿en qué cuarteles están pensando? Segundo, ¿están pensando en trasladar cuarteles, es decir, vaciar un cuartel y quedarse con las instalaciones, o están pensando en hacer una cárcel de máxima seguridad en un cuartel funcionando?”.

El senador del PN dijo que la solicitud de citar a Lazo fue aprobada este lunes en la comisión por unanimidad y apuntó que la presidenta de la comisión, la senadora frenteamplista Bettiana Díaz, será quien coordine con la ministra una fecha para la comparecencia.