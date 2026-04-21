La Intendencia de Montevideo (IM) está analizando la posibilidad de regular los monopatines eléctricos, lo que podría incluir el pago de patente y elementos de seguridad, dijo este martes en rueda de prensa el intendente Mario Bergara. Contó que ya está conversando con el director de Movilidad, Germán Benítez, en busca de que la actividad tenga “más resguardos de los que tiene hoy, tanto por la seguridad de quienes viajan en monopatines, que logran alcanzar velocidades importantes, como para el resto del tránsito y los transeúntes”.

Bergara dijo que “una posibilidad es, así como uno tiene patentadas las motos, poder patentar ahí”, pero acotó que “solo con patentar no se resuelven los temas de seguridad”. Consultado sobre la posibilidad de exigir el uso de casco de forma obligatoria, el intendente respondió: “Sí, claro”.

Reunión con Adeom: Hay “una base como para sentarnos a negociar”

Por otra parte, Bergara destacó que con el sindicato de trabajadores municipales se ingresó “nuevamente en un camino que va a ser de diálogo”. “Adeom tuvo una asamblea el otro día donde hizo lo que el Ministerio de Trabajo le había solicitado, que fue acotar la plataforma para la negociación. Nosotros, de acuerdo a lo que recibimos de la asamblea y del sindicato, entendemos que lo que ahora está planteado es una base como para sentarnos a negociar”, destacó.

Este miércoles habrá una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en busca de concretar finalmente un nuevo convenio colectivo, tras meses de negociaciones.

Consultado sobre el estado de la limpieza de la ciudad y la responsabilidad del sindicato en ello, y en particular sobre si la IM es “rehén” de Adeom, Bergara respondió: “No somos rehenes de Adeom, pero es indudable que, como en cualquier actividad, cuando hay medidas gremiales o sindicales que tienen, entre otras cosas, el objeto lógico de alterar el funcionamiento de una empresa, de un organismo, etcétera, eso se nota, porque, si no, la medida no tendría ningún tipo de efectividad”. Reiteró que no se puede negar que “cuando se toman medidas gremiales hay afectaciones del servicio”, pero señaló que desde la IM se aspira a que esto sea “circunstancial”.