Entre diciembre del año pasado y febrero de este año, Uruguay recibió a un total de 1.301.913 turistas, según las últimas cifras divulgadas por el Ministerio de Turismo (Mintur). La mayoría de ellos fueron argentinos (900.385), brasileños (155.931) y europeos (72.354); en un escalón más abajo se ubicaron los norteamericanos (53.383), los chilenos (27.856) y los paraguayos (25.453). Hubo, también, 66.551 visitantes de otras nacionalidades.

Con respecto al ingreso de divisas, la temporada turística finalizó con un gasto total que ascendió a 928 millones de dólares, lo cual supone un incremento de 3% en comparación al mismo período del año anterior, es decir, entre diciembre de 2024 y febrero de 2025. El gasto promedio por persona fue de 713 dólares, lo que marca un aumento de 11,9% con relación al último registro. Según el Mintur, este dato “refleja tanto una mayor capacidad de consumo de los turistas como una valorización de la oferta turística nacional”.

La cartera informó que los lugares más visitados fueron Punta del Este, Montevideo, Colonia, la zona termal del litoral, Piriápolis, la Costa de Oro y la costa de Rocha. En promedio, cada turista se quedó en el país ocho noches, lo cual supone un crecimiento de 8,7% con respecto a la temporada anterior.

“En conjunto, estos indicadores confirman una tendencia positiva para el sector turístico, destacando el atractivo de Uruguay y el impacto favorable de las políticas y estrategias orientadas a fortalecer la actividad”, destacó el Mintur.

En entrevista con el programa Desayunos informales, de Canal 12, este jueves, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, dijo que la Semana de Turismo “fue muy buena”. Si bien señaló que hubo “un primer fin de semana más que lluvioso”, que “menguó un poco el nivel de reservas y ocupación”, apuntó que posteriormente la situación mejoró, registrándose una ocupación del 75% hasta el jueves, “y sobre el fin de semana en algunos lugares, por ejemplo, Salto y Paysandú, un nivel de ocupación hotelera del orden del 100%”.

En términos generales, Menoni dijo que Uruguay está teniendo “un crecimiento cada vez menor” en materia de turismo, sobre todo, en turismo receptivo, con una barrera de tres millones y medio de visitantes por año. “Para romperla, y yo creo que tenemos posibilidades de romperla, tenemos que ser justamente disruptivos e innovadores”, expresó.

El ministro sostuvo que el país debe trabajar tanto en la promoción como en la conectividad, para “despertarle el interés a la gente para que venga a Uruguay”. “Lo que nosotros tenemos que hacer es diferenciarnos: ir al valor diferencial respecto a cualquier otro destino, particularmente en la región”, afirmó.

Por otra parte, consultado sobre la competencia por el turismo en la región, Menoni aseguró que “no hay ninguna contraposición entre el turismo receptivo y el turismo emisivo”, ya que este último “genera mucho laburo también”. “Acá, en definitiva, se trata de generar laburo; el turismo es una gran fuente generadora de empleo”, resaltó.

De todos modos, el ministro reconoció que “hay cosas en las que no vamos a competir”, especialmente con Brasil. “Ellos están bañados por la corriente marina de Brasil y nosotros por la corriente fría de Las Malvinas, por lo tanto, en ese sentido no podemos competir”, señaló.

Menoni dijo que Uruguay tiene otras fortalezas, como “un turismo de juego importante, que ellos no lo tienen”, así como “seguridad en muchos lugares” y “turismo en entornos rurales y naturales”, entre otras cosas.