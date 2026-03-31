En plena Semana de Turismo, la diaria consultó a jerarcas, operadores y actores del sector para conocer sus evaluaciones turísticas hasta el momento.

Fernando Tapia, presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, dijo a la diaria que es “un momento muy importante del año” porque funciona como cierre para el primer trimestre y siempre está acompañado por una alta demanda en todos los destinos, “independientemente de los contextos”, aunque “es un poco heterogéneo si se da toda la semana o se da más sobre el fin de semana”. La duración de las estadías varía.

Sobre los principales destinos, incluyó a las termas, el turismo rural —que “ha crecido muchísimo en los últimos años” de la mano de ofertas enoturísticas y naturales— y Colonia en la lista de los “más apetecibles”, más allá de que “siempre es muy atractivo irse hacia el este, a las costas de Maldonado, costas de Rocha, costas de Canelones”. Muchos “aprovechan para visitar Montevideo” atraídos por propuestas como la 99ª edición de la Semana Criolla. Dijo que, al margen de las fiestas tradicionales, las intendencias y los privados “se han preocupado de generar una oferta cultural y musical de altísima calidad”.

Según Tapia, algunos destinos reciben argentinos y brasileños, al tiempo que en la región todavía quedan “europeos, americanos y de otras latitudes” que vienen desde “octubre hasta abril”. “Fundamentalmente son uruguayos, sí, turismo interno, pero Argentina y Brasil hacen aportes muy interesante también esta semana, sobre todo el último fin de semana; y además hay cierta demanda en algunos destinos del turismo extra-región, que todavía es importante, pero [desde] mayo en adelante baja bastante y vuelve a aparecer allá por octubre”, condensó sobre un momento del año que presenta una demanda “diversificada”.

La gremial está preocupada por la competitividad frente a otros destinos de la región. Entienden que el país tiene un buen ingreso de turistas —como las 3.604.488 personas que visitaron Uruguay en 2025— y la demanda está firme, pero si los costos internos son elevados se ve afectada la rentabilidad de las empresas con la posibilidad de perjudicar la creación de empleo en el largo plazo y se vuelca en las tarifas, elemento que empeoró por la reciente evolución del tipo de cambio. Para barajar medidas, integran un grupo de trabajo junto al Ministerio de Turismo y el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social para eventualmente presentar avances al Ministerio de Economía y Finanzas.

Como pendientes, señaló la reglamentación de la Ley de Vivienda Turística, que anticipan que esté “encaminada” para el segundo semestre del año, y medidas como “transformar en ley la devolución del 100% del IVA en gastronomía todo el año”, algo que hoy por hoy se hace por decreto para la temporada estival. Adicionalmente, también resta reglamentar el artículo 308 de la Ley de Presupuesto, que prevé beneficios para aerolíneas que incrementen el flujo de visitantes. El titular de la cartera, Pablo Menoni, dijo el viernes pasado a El País que prevén hacerlo “en las próximas semanas”.

El turismo en Salto, Colonia, Maldonado, Paysandú y Rocha

El director de Turismo de Rocha, Robert Caballero, dijo que las lluvias del fin de semana complejizaron la agenda. Una vez superadas, desde el lunes al miércoles se desarrolla la 5ª edición del Festival de la Pesca Artesanal en La Paloma, el jueves se celebra la 8ª edición del Festival Gastronómico Camaronada en Barra de Valizas, el viernes tendrá lugar la 7ª edición de Frutos Nativos en Aguas Dulces y el sábado el ciclo cierra con el 4º Festival Binacional de Cerveza Artesanal en Chuy y una correcaminata nocturna en La Esmeralda. Por primera vez, la Vuelta Ciclista estará en el departamento durante el miércoles y el jueves, elemento que jerarquizará la franja norte, dado que ingresará por Cebollatí.

El movimiento comenzó “el domingo de tarde”, para consolidarse en una “linda movida” durante el lunes. “Entre hoy y mañana, más o menos, casi todos los balnearios van a estar con un volumen bastante importante de turistas”, consignó. Aunque el 80% es turismo local que llega desde la zona metropolitana, “a partir del miércoles se empieza a ver algún brasileño y también algún argentino”. En suma, el jerarca prevé que a partir del jueves y el viernes los balnearios “estén con un buen marco de público”.

En Salto, el coordinador de Termas del Arapey, Mariano Casola, confirmó a la diaria que los alojamientos municipales tienen su capacidad colmada y el resto de las plazas ya se encuentran reservadas de cara al fin de semana. Además, explicó que está en contacto permanente con administradores de hoteles privados y bungalows porque frecuentemente llegan turistas sin reserva y pueden encontrar alternativas en la oferta privada.

Dijo que la zona de camping presenta un nivel de ocupación muy alto y esperan que el fin de semana esté completamente lleno. La agenda de actividades incluye propuestas lúdicas y presentaciones de bandas musicales a diario, mientras que el fin de semana está en agenda un escenario con música en vivo. Simultáneamente, la actividad comercial también atraviesa una temporada favorable, con comercios locales que incrementaron su actividad, en muchos casos con una mayor oferta, horarios y personal.

A su vez, el coordinador de las Termas del Daymán, Walker Vargas, dijo a este medio que los visitantes llegan de manera constante; también está previsto que la ocupación sea total este fin de semana. Entre el domingo y el lunes se vendieron cerca de 5.000 entradas, una cifra significativa para el primer día de la semana, en el marco de una temporada especialmente positiva y marcada por el turismo interno.

Por otro lado, Paysandú palpita la 59ª edición de la Semana de la Cerveza y se prepara para recibir unos 200.000 visitantes, en el marco de un evento que contará con más de 15 artistas sobre el Anfiteatro del Río Uruguay. El predio de la rambla sanducera incluirá un espacio a cargo de la gestión departamental, plaza de comidas, actividades gratuitas y un paseo de artesanos, entre otras propuestas privadas e institucionales. “Ya no hay lugar, están colapsados todos los servicios”, dijo Diego Torres, director departamental de Turismo, a la diaria. Señaló que, con un 90% de capacidad, hay 800 camas formales en la ciudad, 400 lugares más en casas particulares, 1.000 en las termas de Guaviyú —que proyectan un pico del 100% a partir del jueves, según fuentes de la organización— y otras 400 en Almirón.

Este año, la jarra funciona como homenaje a la conmemoración de los 100 años del natalicio del cantautor sanducero Aníbal Sampayo, mientras que la rifa costará $ 200 y premiará con un auto Renault Kwid, una moto TBS y un viaje a Colombia. El departamento también se prepara para ser sede de la Vuelta Ciclista del Uruguay por quinto año consecutivo, la Regata Meseta de Artigas-Paysandú, tours a pie desde plaza Constitución, visitas guiadas, bus turístico, carrera de mozos, turf, con el Gran Premio Semana de la Cerveza, la 7K de los Barrios, entre otros atractivos.

En Colonia, las reservas hoteleras aumentan “a buen ritmo” y se espera que a partir del viernes la capacidad se vea colmada. Por último, en Maldonado, el vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este-Maldonado, Javier Sena, dijo a este medio que “ya hay mucha gente” pero los visitantes llegan especialmente ”del miércoles en adelante”, por lo que prevé que haya “un 60 o 70% de ocupación de propietarios, que básicamente es lo que viene en esta fecha a la zona de la costa”. Proyecta un flujo similar al de 2025, aunque muchos optaron por Brasil en función de los precios.