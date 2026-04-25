En la sede del Frente Amplio (FA) se realizó este sábado el primer plenario nacional del Movimiento de Participación Popular (MPP) tras la muerte del expresidente José Mujica, en mayo del año pasado. A la Huella de Seregni asistieron alrededor de 250 integrantes del sector mayoritario del FA, que en las últimas elecciones nacionales arrasó con la lista 609 y obtuvo más de la mitad de los senadores y 36 de los 48 diputados del oficialismo.

La instancia se abrió con las palabras de la exvicepresidenta de la República y compañera de Mujica, Lucía Topolansky. También se hicieron presentes los ministros Alfredo Fratti (Ganadería), Tamara Paseyro (Vivienda) y Sandra Lazo (Defensa), así como dirigentes históricos del sector, como Ernesto Agazzi. Por momentos, el plenario nacional, que llevó el nombre de la militante Adriana Nany Deambrosi -quien falleció en noviembre del año pasado-, también se desarrolló en la sede del MPP, ubicada sobre la calle Mercedes, en la misma manzana que la Huella de Seregni.

En rueda de prensa, la senadora Bettiana Díaz dijo que en el encuentro se analizó la “coyuntura nacional”, tanto “desde la visión de los espacios de gobierno” como desde la perspectiva de los militantes que “caminan por los barrios”. Afirmó que, en su primer año, el gobierno encabezado por el presidente Yamandu Orsi ha dado “algunos pasos importantes”. A modo de ejemplo, mencionó que el salario real creció “casi lo mismo que en cinco años de gobierno de [Luis] Lacalle [Pou]”, lo cual, sostuvo, “es una señal importante”.

No obstante, si bien destacó que hay conformidad con “los pasos que viene dando el gobierno”, Díaz dijo que hay que “seguir laburando”. “Tenemos que seguir mejorando la seguridad, el costo de vida, la gente tiene que poder llegar mejor a fin de mes. Eso es un desvelo para este gobierno”, aseguró.

“Si hay algo que los referentes del MPP tenemos, son los pies en la realidad. Caminamos los barrios, sabemos cómo vive la gente, y por eso sabemos cuáles son las urgencias”, expresó. “Creo que este año es un año clave; eso también es algo que es una visión compartida”, agregó.

La legisladora frenteamplista comentó que en el plenario nacional de este sábado también se evaluó “cuál es el aporte que el MPP le hace a un gobierno frenteamplista y al Frente Amplio como organización política”. Apuntó que en el segundo semestre de este año, a mediados de octubre, se realizará un nuevo Congreso del FA, “que va a definir de alguna forma la continuidad y el apoyo al gobierno frenteamplista”.

“Nosotros creemos que estas discusiones se enmarcan en lo que es la construcción de un nuevo ciclo de gobiernos progresistas en Uruguay, que es lo que la gente necesita para mejorar la calidad de vida”, manifestó Díaz.

Plenario del MPP, el sábado 25 de abril en la Huella de Seregni. Foto: Inés Guimaraens

La “decisión política” del “gran recambio generacional”

Consultada sobre los liderazgos dentro del MPP, a prácticamente un año del fallecimiento de Mujica, Díaz dijo sentir “mucho orgullo” por “el gran recambio generacional que se ha hecho”. Señaló que, aunque “en la izquierda hay de por sí recambio en las figuras”, en el caso particular del MPP hubo una “decisión política” de avanzar en ese sentido.

La senadora destacó especialmente la figura del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, “un compañero joven que está en una enorme responsabilidad del gobierno y que claramente todo el mundo identifica como el mayor referente del sector fuera de lo que son los liderazgos históricos de los más veteranos”. También mencionó a la directora del Instituto Nacional de la Juventud, Eugenia Godoy, “la persona más joven de todo el Poder Ejecutivo”.

“Cuando muchos de los compañeros que fundaron la organización dijeron 'damos un paso al costado' se abre todo un proceso de recambio generacional que creo que nos toca a muchos y muchas sostener. Y es un compromiso que no nos queda grande, pero que nos da mucho trabajo y mucha responsabilidad”, afirmó Díaz.

Acerca del respaldo del MPP a la reelección de Fernando Pereira como presidente del FA -algo que aún no está confirmado, pero se da por descontado-, la senadora dijo que “no hay ningún factor sorpresa en lo que puede ser un apoyo a la candidatura de Fernando”, aunque apuntó que todavía “hay varias etapas de definición”.

Según informó El Observador días atrás, en el sector hay quienes entienden que la continuidad de Pereira podría aprobarse en el Congreso del FA, y no mediante un proceso electoral, para de este modo evitar el posible desgaste de una contienda desbalanceada, o incluso de candidatura única. De todos modos, los comicios internos de la fuerza política -que todavía no tienen una fecha definida- deberían realizarse para renovar el resto de los órganos partidarios.

“Nosotros venimos evaluando muy bien cómo se dinamizó el rol de la fuerza política, cómo aumentó la presencia en el territorio y cómo de alguna forma la impronta dialoguista de Fernando ayuda a un Frente Amplio que tiene que generar acuerdos para lo programático, pero también para el día a día”, añadió Díaz.

Plenario del MPP, el sábado 25 de abril en la Huella de Seregni. Foto: Inés Guimaraens

“Ir hacia un Nuevo Encuentro”

También en rueda de prensa, el senador Daniel Caggiani señaló que en el balance sobre el primer año del gobierno que se hizo en el plenario nacional se tuvo en consideración que hay “una realidad diferente para gobernar para la izquierda”, ya que por primera vez el FA carece de mayorías parlamentarias.

Sin embargo, sostuvo que “se han logrado cosas muy importantes”, como, por ejemplo, que “crezca la economía” y que el salario real “vuelva a crecer cuando la economía crece”. “Yo creo que sin duda hay un gobierno que está haciendo”, afirmó.

Caggiani respaldó el trabajo del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, a quien definió como “una joya del gobierno” que está “intentando enfrentar los desafíos que tiene un gobierno con estas restricciones desde el punto de vista internacional”, así como también con “las restricciones desde el punto de vista fiscal” que dejó el gobierno anterior. También destacó la amplitud del actual gobierno mediante la incorporación de figuras como Diego Sanjurjo en el Ministerio del Interior y Guillermo Tolosa en el Banco Central, quienes “no son del Frente Amplio” pero “están trabajando por una propuesta que trata justamente de convocar a los mejores”.

Esto último, sostuvo, “es parte de lo que la 609 siempre ha intentado imprimirle a la política uruguaya, es decir, ser un elemento convocante de aquellos actores políticos sociales que a veces no pueden o no tienen espacios en la política tradicional”.

En ese sentido, Caggiani dijo que en el plenario nacional se discutió sobre la posibilidad de “ir hacia un Nuevo Encuentro”. “Creo que la vocación nuestra, y siempre hemos intentado también trabajarlo con el Frente Amplio, es justamente ensanchar ese espacio político y tratar de convocar a ese conjunto de dirigentes y personas que se sienten identificadas con una forma de hacer política, como nos enseñó Pepe. No preguntarle de dónde viene, sino hacia dónde va, para construir un mejor Uruguay”, manifestó.

Plenario del MPP, el sábado 25 de abril en la Huella de Seregni. Foto: Inés Guimaraens

“El MPP se compromete a defender al gobierno”

Al término de la jornada, el plenario nacional aprobó una declaración en la que se sostiene que, “frente a un contexto internacional de incertidumbre y tensiones geopolíticas, en el que Estados Unidos retoma políticas de dominación sobre el continente”, el MPP reafirma su compromiso con la defensa de “la autodeterminación de los pueblos, la soberanía nacional y la paz mundial”.

Se señala, además, que el triunfo electoral de Orsi inauguró “una etapa de reconstrucción de la dignidad nacional”, que exige “cuidar lo conquistado, impulsar los cambios necesarios y sembrar las ideas del futuro”. “Reafirmamos al Frente Amplio como herramienta estratégica de la izquierda uruguaya y llamamos a construir una izquierda con horizonte, capaz de convocar mayorías sociales y políticas para alcanzar los sueños de nuestro pueblo”, manifestó el sector.

“El MPP se compromete a defender al gobierno, actuar como puente entre las políticas públicas y la ciudadanía, y trabajar territorialmente junto a la gente. Solo con militancia activa y movilización constante cumpliremos las metas de esta época”, cierra la declaración.