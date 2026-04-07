Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, el Servicio Paz y Justicia, Familias Presentes, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), Cotidiano Mujer y Ovejas Negras, entre otras organizaciones, entregaron este martes en la Torre Ejecutiva una carta dirigida al presidente Yamandú Orsi y al canciller Mario Lubetkin, en la que reclaman que se tomen medidas ante la situación de Cuba. En enero, Estados Unidos intensificó el bloqueo sobre la isla para impedir en particular la llegada de petróleo a ese país.

En la misiva, las organizaciones expresan su “profunda preocupación ante la situación humanitaria que atraviesa el pueblo de la República de Cuba”. “La política sostenida por el gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba, el recrudecimiento de medidas coercitivas unilaterales y el mantenimiento del bloqueo económico, comercial y financiero ha generado graves consecuencias en la vida cotidiana de su población, afectando especialmente el acceso a medicamentos, alimentos y recursos esenciales”, advierten.

Reclaman en este sentido que el gobierno “asuma una posición clara y firme de condena a dichas medidas” en organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), “en virtud de los principios históricos de la política exterior uruguaya, basados en la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia en asuntos internos y la solución pacífica de los conflictos”. “El pueblo uruguayo ve con suma preocupación la inacción y la falta de un posicionamiento claro y firme ante la escalada de conflictos internacionales del último año”, remarcan.

También solicitan que el gobierno “promueva activamente iniciativas diplomáticas que contribuyan al levantamiento de estas medidas y que impulse, de manera urgente, el envío de ayuda humanitaria concreta al pueblo cubano, incluyendo medicamentos esenciales y otros insumos básicos que puedan aliviar la difícil situación que atraviesan miles de familias”.

La semana pasada, el gobierno anunció que enviará, en coordinación con México, 20 toneladas de leche en polvo a Cuba.

Finalmente, las organizaciones reclaman al gobierno que convoque al embajador de Estados Unidos, Lou Rinaldi, para, “por una parte, recordarle la trayectoria histórica y consecuente del Uruguay en defensa de dichos valores y, por otra parte, transmitirle la profunda preocupación del pueblo uruguayo y de una amplia mayoría de organizaciones sociales ante tan injusta y cruel situación humanitaria”.