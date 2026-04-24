El presidente de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel), Alejandro Paz, visitó el estudio de la diaria Radio y mantuvo una entrevista con Informativo de cierre, este jueves, en la que anunció que hacia finales de 2026, todos los pueblos de más de 500 habitantes contarán con conexión a servicios de fibra óptica.

Durante el intercambio, Paz reivindicó el acceso a servicios de telecomunicaciones como un derecho humano y dijo que la empresa tiene la obligación de proveer estos “a todos los uruguayos, independientemente de dónde se encuentren”.

Asimismo, recordó que Antel debe competir con múltiples servicios, por lo que juega un “doble rol”, en el que se vincula la eficiencia con la inversión de las ganancias en servicio de la población. En esta línea, reconoció que en ciertos lugares el servicio no es rentable para la compañía, pero indicó que de todas formas también forman “parte de sus responsabilidades”.

Sobre la posición de Antel con respecto a Starlink –empresa de Elon Musk que provee internet satelital e ingresó al mercado uruguayo en los últimos años–, si bien dijo que “ha ido creciendo”, Paz lo consideró más bien como algo “complementario”. “No es un competidor que tenga hoy grandes números en Uruguay ni el que más nos preocupa”, aseveró.

En esta línea, consultado sobre los niveles de cobertura de fibra óptica, dijo que resulta “prácticamente imposible llegar a todo el Uruguay”, pero que Antel provee redes móviles LTE y 5G, “que es una solución alternativa de buena calidad” para aquellos lugares donde no es posible. Sin perjuicio de ello, dijo que nuestro país es uno de “los mejores por lejos” en lo que respecta a su alcance en el territorio, y anunció que hacia finales de mayo la empresa estatal concretará la conexión de la localidad de Porvenir, en Paysandú, lo que hará que todos los pueblos de más de 1.000 habitantes en nuestro país tengan cobertura. “Eso no se da en casi ningún lugar del mundo”, comparó.

El presidente de Antel dijo que, si bien el gobierno de Luis Lacalle Pou continuó con el despliegue de fibra óptica que comenzó durante la gestión de Carolina Cosse, no se dio al mismo nivel que en este período, y que se priorizó la cobertura del territorio con radiobases. Dijo que esto fue “una medida buena”, pero que, de todos modos, “para un pueblo lo mejor es tener fibra”.

Para el presidente de Antel, en Tigo “van a tener que remarla bastante”

Sobre la telefonía celular, Paz se mostró tranquilo ante el desembarco de Tigo –que adquirió a Movistar por 440 millones de dólares el año pasado– en el mercado uruguayo, y dijo que es de esperar que su llegada haga “un poco de ruido”.

El jerarca explicó que desde la compañía estatal siempre prestan atención a sus competidores, pero destacó que las inversiones de Antel, principalmente en la cobertura de redes 5G, lo ponen “muy por delante” del resto de compañías. Recordó que en el último informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación se recoge que Antel tiene alrededor de diez veces más radiobases de 5G que el resto. Por ello, dijo que desde Tigo “van a tener que remarla bastante para llegar a un nivel de desarrollo y de madurez” similar.

Consultado sobre cómo debe competir el ente con el resto de empresas en el mercado, dijo que esto se da “a todo nivel”, no solo en lo que respecta a los precios; sino también en la satisfacción con respecto al servicio. “Queremos basar nuestra competencia en la calidad y en la experiencia del usuario”, resumió

También apuntó a la oferta en entretenimiento, que dijo que la empresa amplió en el último año. Paz argumentó que actualmente, los competidores de Antel también apuestan por ese camino, por lo que consideró que “es muy difícil competir si no estás en los dos lados”. “No hay otra manera de desarrollarse y de competir”, expresó.

Antel invertirá alrededor de ocho millones de dólares para adquirir procesadores de IA

Respecto a la posición de Antel frente a las tecnologías de inteligencia artificial (IA), el presidente dijo que el ente “ha avanzado mucho en el tema”, y que se planea desarrollar diferentes herramientas que permitan asistir en sus diferentes cometidos.

También recordó que Antel construyó un datacenter cerca de la ciudad de Pando, y dijo que desde la compañía pretenden adquirir hardware que permita el procesamiento de datos en el país, una inversión que estimó en ocho millones de dólares. “La idea es abrir a que todo el Estado pueda hacer cosas con IA con los datos en territorio”, elaboró.