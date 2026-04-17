Este jueves, la vicecanciller, Valeria Csukasi, brindó una entrevista a Informativo de cierre en la diaria Radio en la que llamó a “desdramatizar” la falta de resolución entre los países que integran el Mercosur por las cuotas de exportación en el tratado con la Unión Europea (UE), a 15 días de su entrada en vigencia.

Csukasi consideró que el Mercosur “es un gran especialista en llegar al último minuto y arreglar las cosas en los descuentos”, por lo que cree que hay “bastante tiempo”. Empero, advirtió que de no resolverse a tiempo, las cuotas se determinarán por “la ley de la selva”, lo que sería “riesgoso”, ya que los países miembros buscarán colocar productos en rubros similares. Aún así, matizó que nuestro país “conoce mucho el mercado europeo y lo tiene muy trabajado”.

La discusión sobre el tema “a veces hace que la credibilidad en el Mercosur se pierda un poco”, consideró. “Si estuviéramos de verdad en un proceso de integración embarcados todos, estaríamos los cuatro países, al menos, conversando con seriedad sobre lo que queremos hacer”, caracterizó.

En ese sentido, consideró que Uruguay y Argentina han tratado de “hacer un esfuerzo”, mientras que los otros dos países miembros “están jugando un poquito más”. Csukasi ahondó al respecto y dijo que el primer dúo ha “estado jugando con números y metodologías tratando de ser justos”, en contraste con la postura “maximalista” de Brasil y la “lógica de dividir todo entre cuatro” de Paraguay.

Consultada acerca de cómo es posible tal ordenamiento dadas las diferencias ideológicas de las administraciones de Argentina y Uruguay, la vicecanciller ilustró: “La billetera no es ideológica, es tan fácil como eso”. También recordó que todo se enmarca en el “jueguito tradicional del propio Mercosur”. Fue así que advirtió contra “caer en separar buenos y malos”, y llamó a “modernizar” el bloque económico. “Estos eventos lo único que hacen es reforzar esa idea”, remarcó.

Más allá de las exportaciones, sobre el efecto que el acuerdo con la UE tendrá en el costo de los productos y el poder de compra de las personas, Csukasi consideró que el ingreso de nuevos competidores al mercado permitirá bajar “el precio en góndola”. “Puede que lleve un año, que se creen nuevas corrientes comerciales y demás”, aclaró.

Csukasi recordó que el Mercosur es “un mercado cerrado”, que protege no solo a sectores productivos, sino también importadores que “tienen cierto monopolio a través de la representación exclusiva”. Recordó que eso es algo que el Ministerio de Economía y Finanzas busca combatir con medidas que buscan abaratar los costos de la canasta básica, y consideró que la apertura de acuerdos comerciales debería facilitar dicho proceso “de alguna manera”.

La viceministra apuntó, además, que las importaciones no solo obedecen a productos de consumo directo, sino también a insumos que se utilizan en las cadenas de producción locales, e incluso consideró que puedan observarse “otro tipo de productos europeos de alta calidad que puedan competir directamente con otros precios elevados”.