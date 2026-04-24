El subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Martín Vallcorba, estuvo en la diaria Radio y habló sobre el final del Diálogo Social, instancia que impulsó el gobierno para introducir cambios en el sistema de seguridad social y cuyo documento definitivo se presentará el 28 de abril.

En primera instancia, dijo que la discusión sobre el régimen de ahorro individual “implicó la reafirmación de algunos conceptos que para el MEF en particular son muy importantes” vinculados a “consolidar la idea de que tenemos un esquema previsional multipilar, con un pilar de ahorro individual obligatorio, administrado profesionalmente por agentes privados y públicos”.

Aclaró que “no se eliminan las AFAP, no hay ninguna estatización” y continuarán administrando los portafolios de ahorro de las personas con el que “invierten y a partir de eso generan una rentabilidad que se agrega a los fondos que cada trabajador aporta”, el “corazón” de su actividad. Explicó que lo que cambiaría es “esencialmente el vínculo de cada trabajador con la AFAP”, porque la idea de que compiten entre sí y la gente elige en función de “menores comisiones o mayores rentabilidades” es algo que “no funciona”, ya que de hacerlo las comisiones que cobran serían de “niveles razonables” y no tendrían que haberse reducido por ley.

El dinero podría ser centralizado por un organismo público. Aunque aún no se “aterrizan” las orientaciones generales de cara al proyecto de ley, el jerarca ejemplificó diciendo que hay países en los cuales se licita la administración de los fondos: “Se licitan y en base al costo de la comisión, por ejemplo, se le asignan al administrador que cobre una menor comisión, con licitaciones periódicas que le permitan a todas las AFAP poder seguir siendo parte e inclusive facilitando que nuevas instituciones puedan ser parte de esta actividad”.

En suma, el Estado se dedica a “organizar” y “lo que está claro es que no va a administrar, invertir ni gestionar el portafolio”. La justificación de lo anterior es que se necesita “expertise”, ya que “invertir en este mundo cada vez más sofisticado y sujeto a mayor incertidumbre requiere un manejo muy profesional”, por lo que deben existir agentes que realicen esa administración y “al mismo tiempo que compitan”, ya que “en esa competencia es que vamos a estar generando mejores condiciones para los trabajadores, y esas mejores condiciones se van a traducir en mejores jubilaciones futuras”.

“Insistimos en que no se eliminan las AFAP, que no se elimina el ahorro individual, que se blinda el ahorro para que tenga como destino exclusivo los fines previsionales y no otro uso, que no se estatiza el sistema. En definitiva, si la discusión la encaramos por esos lados, lo único que hacemos es dar una discusión de tan mala calidad que no logramos avanzar en nada porque nada de eso es lo que hoy está planteado. No es correcto. No es cierto”, acotó.

Un cuestionamiento llegó desde la Asociación Nacional de Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional: valoraron que al desvincularlas del manejo de las cuentas personales de ahorro individual y limitarlas a los portafolios de inversión “la mejora en la jubilación total del trabajador sería inferior al 1%” y el costo de la operación “sería absorbido por un nuevo ente estatal que requeriría financiamiento”, con un usuario “cautivo de un único organismo estatal”. Vallcorba respondió que “esto no implica un cambio radical o una modificación significativa” y representa una “mejora pequeña en el margen”. “No es que estemos dinamitando el sistema”, sostuvo.

También está previsto habilitar la jubilación a los 60 años pero con incentivos para que los trabajadores puedan elegir continuar. Aclaró que “lo que está previsto es ratificar y reafirmar que la edad normal de retiro es a los 65 años” y eso “no se modifica”, aunque sí se habilita en general “la posibilidad de que exista una causal de jubilación anticipada que permitiría a las personas poder retirarse a partir de los 60 años” pero con una “jubilación menor de la que se obtendría si uno se mantiene en actividad hasta los 65”, garantizando además un “retiro adecuado” a personas de menores ingresos. Además, un elemento central para el MEF es que los cambios “no alteran la trayectoria del gasto previsto en el régimen actualmente vigente”, dado que “la sostenibilidad del sistema es un elemento clave”.

El crecimiento de la economía uruguaya “va a depender mucho” del conflicto en Medio Oriente

El crecimiento del PIB de Uruguay fue de 1,8% en 2025 y hubo un desfase respecto a la proyección del gobierno, que estimaba un 2,6%. De cara a las proyecciones para 2026, el subsecretario valoró que lo que suceda tanto con la economía global como con la uruguaya “va a depender mucho de cómo evolucione” el conflicto en Medio Oriente: “No es lo mismo una situación conflictiva que se resuelva en un horizonte relativamente corto —pongámosle tres, cuatro o cinco meses— a algo que implique una afectación de mayor duración”.

Aseguró que otros países también están recortando a la baja sus proyecciones de crecimiento para 2026 y prevén que la economía uruguaya “va a crecer menos” que la proyección de 2,2%, ya que hoy los modelos “arrojan crecimientos del orden de 1,6%”: “De cara a la próxima Rendición de Cuentas, que se va a presentar el 30 de junio, es donde vamos a presentar nuestras proyecciones finales para este año pero estamos previendo sí una desaceleración de la economía respecto a lo que teníamos previsto”.

Sobre los compromisos asumidos para la gestión, apuntó hacia “el blindaje de un conjunto de gastos que son absolutamente prioritarios” entre los que listó “temas de infancia, personas en situación de calle y seguridad”; las “tres grandes áreas en las cuales el gobierno ha hecho una prioridad importante y ya ha previsto recursos”, los cuales están “absolutamente blindados para poder desarrollar esas políticas”.

En 2025, el gobierno cumplió las metas fiscales a pesar de una menor recaudación. Vallcorba indicó que no se logró postergando pagos, sino “con una gestión activa del gasto con un criterio quirúrgico”. “Cada uno de los ministerios realizó una gestión de sus gastos priorizando y evitando algunos gastos que se podían evitar. Es muy importante porque a nivel de todo el gabinete de gobierno hay una consciencia muy clara de las restricciones fiscales que tenemos”, condensó.

Reunión entre Oddone y Cardona: “Seguramente ajuste en el precio de los combustibles va a existir”

Este viernes habrá una reunión entre el titular del MEF, Gabriel Oddone, y la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, para analizar lo que ocurrirá con los precios de los combustibles en mayo tras la suba de abril. Vallcorba dijo que el seguimiento del tema y diálogo entre los ministerios es “permanente” ya que estamos ante una situación “bien compleja a nivel global” que, a diferencia de otros eventos críticos, “no es solo una crisis de precios sino de suministro”.

Dijo que el gobierno optó por “amortiguar los impactos negativos que este conflicto está generando en todo el mundo” y, de cara al próximo mes, adelantó que “seguramente ajuste en el precio de los combustibles va a existir” ya que está “el rezago del mes anterior” y los precios continúan al alza. Respecto a cuánto subirán, señaló que “se está discutiendo” y –aunque el gobierno tiene un límite legal del 7%– reparó en que el artículo 5 del decreto que regula la metodología prevé que el mecanismo “se puede abandonar” ante “situaciones excepcionales en el mercado nacional o internacional”, por lo que en abril “se mantuvo porque en definitiva la decisión política que se adoptó fue suavizar el impacto”.