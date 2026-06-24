Cancillería uruguaya felicitó al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella

“Uruguay seguirá comprometido con la profundización de las relaciones bilaterales con el nuevo gobierno colombiano”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Este miércoles, tres días después de una jornada electoral reñida en Colombia entre el candidato del oficialismo, Iván Cepeda, y el ultraderechista Abelardo de la Espriella, la cancillería uruguaya saludó a este último como presidente electo de ese país. Lo hizo algunas horas después de que el propio Cepeda reconociera su derrota.

“Uruguay saluda al pueblo y al Estado colombiano por el desarrollo de la segunda vuelta electoral, instancia que contó con una alta participación ciudadana, que reafirma el fuerte compromiso de ese país con la democracia”, comienza el comunicado de la cancillería, que luego felicita a Abelardo de la Espriella y a José Manuel Restrepo por haber sido electos como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, “de conformidad con el escrutinio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, órgano electoral de Colombia”.

La cancillería concluye que Uruguay “seguirá comprometido con la profundización de las relaciones bilaterales con el nuevo gobierno colombiano, así como con el trabajo conjunto en favor de la integración regional”.

Tras la jornada electoral, la oposición uruguaya había felicitado a De la Espriella y había reclamado un pronunciamiento del gobierno de Yamandú Orsi reconociendo su victoria. El lunes, con casi el 100% de las mesas escrutadas, la Registraduría de Colombia indicaba que De la Espriella estaba ganando con el 49,66%, mientras que Cepeda se ubicaba segundo con 48,70%. El diputado colorado Felipe Schipani dijo a la diaria que no entendía por qué el presidente y la cancillería “demoran tanto en admitir un resultado que, si bien todavía no es oficial, ya varios presidentes han saludado al presidente electo”.

Consultada al respecto por este medio, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, explicó que Uruguay “siempre” hace los reconocimientos “formalmente” una vez que los órganos electorales “comunican el resultado final de las elecciones”. Señaló que se trata de algo que “respetan todos los gobiernos uruguayos”.

Por el momento, el presidente Orsi no saludó en sus redes sociales al mandatario electo de Colombia.