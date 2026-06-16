Diputados aprobó el ingreso de seis marines estadounidenses para “participar en actividades de intercambio” con la Armada

Según la autorización, los integrantes del Cuerpo de Marines Sur estarán en territorio nacional desde el lunes 13 al viernes 17 de julio e ingresarán “sin armamento”.

La Cámara de Diputados aprobó este martes el ingreso “sin armamento” al territorio nacional de seis integrantes del Cuerpo de Marines Sur de Estados Unidos, que permanecerán en el país desde el lunes 13 al viernes 17 de julio. La autorización solamente fue rechazada por las diputadas de Identidad Soberana, Nicole Salle y María Rosa Benítez –suplente de Gustavo Salle–.

En la solicitud de autorización que envió al Parlamento a fines de mayo, el Poder Ejecutivo informó que el propósito de la visita es “participar en actividades de intercambio” con la Armada uruguaya, las cuales fueron consignadas en “el Plan de Trabajo (Staff Planner Working Group) confeccionado en 2024 entre el Comando de Infantería de Marina de la Armada Nacional y el Cuerpo de Marines Sur de los Estados Unidos de América”.

En la exposición de motivos del proyecto se explica que, “si bien en el mencionado plan se especifican tres encuentros proyectados para el corriente año, por razones de agenda se estima la conveniencia de realizar una sola visita”. Se puntualiza, además, que las actividades previstas con los marines estadounidenses “se desarrollarán en el ámbito académico (de rigor teórico y práctico), por lo que el ingreso del personal al territorio nacional será sin armamento”.

El pedido del gobierno al Poder Legislativo se da en cumplimiento de la Constitución de la República, cuyo artículo 85 establece que es competencia de la Asamblea General “permitir o prohibir que entren tropas extranjeras en el territorio de la República, determinando, para el primer caso, el tiempo en que deban salir de él”.

El diputado frenteamplista Carlos Rodríguez, encargado de informar sobre el proyecto en el plenario de la cámara baja, reconoció que “siempre hay dudas y ha sucedido que en algunos casos se ha solicitado anuencia del Parlamento y en otros casos no”. Por esa razón, señaló que el Ministerio de Defensa Nacional ha adoptado el criterio de consultar a su área jurídica. En este caso, “este proyecto tiene un aval también de la jurídica del ministerio y también de la Armada”, destacó.

Al fundamentar su voto negativo, Salle rechazó que se “minimice” el ingreso de marines “diciendo que es una actividad académica”. “Es un tema geopolítico, estratégico y de soberanía. Estamos hablando del brazo militar de una potencia que durante más de un siglo instaló bases, presionó gobiernos y trató a América Latina como su patio trasero”, aseveró la diputada de Identidad Soberana.