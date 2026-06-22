Director de Transporte del MTOP dijo que la cartera “no va a renunciar a su rol regulador” ante críticas por la guía de cargas

Felipe Martín expresó que el diferendo con los transportistas autoconvocados por la instalación del nuevo sistema “no es una pelea entre guapos” y aseguró que el gobierno implementará la guía de cargas “con las máximas garantías del debido proceso”.

El director nacional de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Felipe Martín, dijo que la cartera “no va a renunciar a su rol regulador”, a pesar de las críticas vertidas desde diferentes grupos de autoconvocados en rechazo al sistema de guía que la cartera pretende implementar para mejorar los controles en el sector del transporte. En su opinión, hay que “trabajar más y ampliar el espacio de diálogo”.

En una entrevista con Panorama informativo de la diaria Radio, Martín apuntó a la obligación que tiene el MTOP de “generar espacios donde prime el sentido común y la cordura”. Según dijo, desde el gobierno no buscan el enfrentamiento con ningún sector, sino “defender la acción regulatoria”, ya que eso forma parte de los cometidos de la cartera, y que “está pensado en función de un país que necesariamente ha ido mejorando y puede mejorar más en la medida”. “Nosotros no estamos en esta etapa jugando a la pulseada; estamos buscando que la función del regulador haga primar por sobre todas las cosas la cordura y colabore en un escenario de diálogo para lograr el espacio más civilizado posible de trabajo para una actividad que se impone”, resumió.

Durante la entrevista, Martín recordó que la guía ya se encuentra en funcionamiento en un plan piloto cuyo número de participantes ha ido creciendo desde su lanzamiento en enero de este año y aseguró que la herramienta “no está suspendida ni en stand by”. “Estas son actividades que se van a continuar desarrollando”, aseveró.

El jerarca descartó cualquier posible costo monetario que derive del uso del nuevo sistema y sostuvo que el diferendo surge del Decreto 336/013 –promulgado en 2013 y que sienta las bases para la implementación de una guía de carga–, normativa que, dijo, el MTOP resolvió no aplicar tras intercambiar con representantes de las empresas de carga. También desterró las versiones que sostienen que, de todas formas, el sistema obligará a las empresas de carga a contratar funcionarios administrativos para el uso correcto de la plataforma, que caracterizó como “sencilla”.

Martín dijo que el proceso “demora menos de un minuto”, y que si bien los trabajadores pueden necesitar más tiempo en una primera oportunidad, luego de ello se torna sencillo crear una. En este sentido, aseguró a la población que el MTOP modificará próximamente el decreto en cuestión para “dejar plasmado” el nuevo mecanismo y explicó que la cartera prevé trabajar en la capacitación de las personas involucradas, instancia que ya se llevó a cabo en algunas localidades del interior del país.

Asimismo, luego de que se le preguntara por las versiones que sostienen que la guía resulta poco factible en zonas del interior del país con bajos niveles de cobertura celular, Martín consideró que los problemas de conectividad son “un fenómeno común” que es posible solucionar. “En cualquier lugar del país hoy Antel tiene conexión: se puede hacer la guía; la guía se activa y empieza a circular. En los lugares donde se pierde la conexión, simplemente no transmite y se retoma cuando se recupera”, explicó.

Para el jerarca, las movilizaciones muestran los “problemas estructurales que tiene la actividad”, y, en varios casos, obedecen a dificultades propias del relacionamiento entre privados, vinculadas al sistema de costos, “la coyuntura internacional y el aumento de los combustibles”.

En esta línea, se mostró confiado ante la posibilidad de que el MTOP contribuya para facilitar el diálogo, que solo será posible si diferentes carteras del gobierno –el jerarca nombró los ministerios de Economía y Finanzas e Industria, Energía y Minería– participan, ya que “indudablemente hay factores de la cadena logística que están fallando”.

Respecto a los plazos que el MTOP se propone para la puesta en marcha de la nueva herramienta, el director nacional de Transporte planteó que este año es “un horizonte razonable”, en tanto “está avanzado el desarrollo”, aunque advirtió que “estas cosas no se resuelven de un día para el otro”. Consultado al respecto, Martín dijo que una posible aproximación puede ser “ir de lo mayor a lo menor” en materia de equipos y cargas.

“Esta no es una pelea entre guapos, esto es una acción regulatoria. [...] Uno se pone del lado de la ley o se pone al costado de la ley. Nosotros estamos obligados y somos los que representamos la ley, y vamos a aplicar esto con las máximas garantías del debido proceso, porque no se trata de que el regulado tiene diez veces más razón o diez veces más fuerza. Acá vale tanto la acción del regulado como la acción del regulador”, concluyó.