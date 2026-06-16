Vocero de transportistas autoconvocados contra aumento de controles: “Hago lo que quiero porque es mi camión y pago mis impuestos”

El secretario general del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines, Damián Fernández, defendió la nueva guía que impulsa el gobierno: “Hay que ver quién es el mayor beneficiado en un sector descontrolado”

La semana pasada, grupos de transportistas autoconvocados se movilizaron en varios puntos del país en rechazo a la nueva guía electrónica de carga que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) pretende implementar para mejorar los controles en el sector del transporte.

Entrevistado por Panorama informativo de la diaria Radio este martes, el vocero de los transportistas autoconvocados, Tulio Rodríguez, denunció que “hay muchas mentiras” detrás del nuevo sistema. El vocero lamentó el hecho de que el movimiento aún no fue recibido por la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, cuando la cartera mantuvo reuniones con otras organizaciones del rubro.

Sin embargo, expresó su satisfacción por el hecho de que este miércoles comparecerán ante la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado, integrada por legisladores de todos los partidos políticos. “El otro día solo los de la oposición nos recibieron, pero nosotros seguimos en la misma postura de que es un movimiento apolítico, y les hemos venido pidiendo ayuda a todos”, sostuvo, y descartó las acusaciones vertidas contra el movimiento en el sentido de que hay banderas partidarias detrás.

El vocero negó que el nuevo sistema no sea obligatorio desde ya, y dijo que los integrantes del grupo reciben “mensajes directos del ministerio” que solicitan el uso de la guía cada vez que pasan por algunos de los puntos de control del MTOP en las rutas nacionales. Según consideró, no tendría sentido que la cartera se comunique para exhortar el uso de una aplicación que no es obligatoria. No obstante, reconoció que no le consta que se haya multado a nadie por esta causa.

Por otra parte, Rodríguez dijo que desde el movimiento no se sienten representados por otras organizaciones del rubro, como la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay (ITPC) y el Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra), las que, afirmó, no buscaron dialogar con los autoconvocados. “Nunca llegaron a nosotros; o sea, nosotros tampoco vamos a ir hacia ellos”, apuntó.

Controles y geolocalización: “Hago lo que quiero porque es mi camión”

Con respecto a si los controles permitirían reducir las horas de trabajo excesivas y prevenir siniestros de tránsito, el vocero sostuvo que si un chofer entiende que sus derechos laborales no están siendo respetados ya existen sistemas de denuncia: “Los derechos laborales tenés que hacerlos valer. Con o sin la guía tenés que hacerlos valer igual; la guía no va a regular eso. Y tampoco la guía va a regular las irregularidades que ya hay en el sector”, valoró.

Rodríguez cargó contra el hecho de que se busque controlar “la libre circulación”, y calificó el sistema propuesto como “una invasión a la privacidad”. “Ya tenemos una guía, que es el remito de cargas”, consideró. En esta línea, y consultado al respecto, dijo entender inconveniente la implementación de un sistema de geolocalización en los vehículos: “¿Vos querés que tu vehículo propio tenga GPS? Yo mi camión lo uso para hacer mandados y hago lo que quiero porque es mi camión y pago mis impuestos”, cuestionó.

Asimismo, criticó la utilidad del sistema de navegación satelital, alegando la falta de cobertura en parte del país, aunque sostuvo que, incluso mejorando este punto, “lo que habría que hacer es controlar a los delincuentes y los traficantes”. “Hay sectores que habría que controlarlos más y no los están controlando”, aseveró.

Consultado acerca de cómo procederá el movimiento en adelante, Rodríguez dijo que los autoconvocados resolvieron levantar las movilizaciones de manera parcial y se encuentran esperando por una respuesta pertinente. Empero, y de no haber cambios, advirtió: “Vamos a seguir movilizándonos y [va a ser] cada vez más grande”.

Secretario general del Sutcra: “Hay que ver quién es el mayor beneficiado en un sector descontrolado”

En contraste, y también en diálogo con Panorama informativo, el secretario general del Sutcra, Damián Fernández, expresó su acuerdo absoluto con la implementación de controles y la fiscalización en el transporte de carga, en el entendido de que “carece de dichos controles”.

“Para nosotros es fundamental”, señaló el dirigente sindical, e indicó que, si bien la guía “no va a mejorar la calidad de vida del trabajador ni mucho menos”, permitirá combatir la evasión en el sector, que estimó en 500 millones de dólares anuales. Si bien consideró que los cambios no garantizan el fin de las irregularidades en el sector, Fernández evaluó que el nuevo sistema permitirá generar una base de datos sobre los tiempos de trabajo de los transportistas, algunos de los cuales trabajan entre 14 y 19 horas diarias, aseguró.

El secretario general del Sutcra opinó que no existen suficientes controles en las rutas nacionales, con “muchos fleteros informales” que escapan de la fiscalización, “producto de una cadena productiva que arranca desde los agroexportadores” y que tiene como “último eslabón” al trabajador asalariado, “que abraza toda la informalidad del sector”. Según sostuvo, “el hecho de que se empiece a controlar por lo menos la trazabilidad de la carga” es “un puntapié inicial” para mejorar sus condiciones laborales.

Fernández puso como ejemplo que el sobrepeso en la carga de los camiones que transitan en rutas nacionales se debe controlar y eso permitiría al Estado recuperar el dinero perdido en reparaciones producto de su circulación. También apuntó a la necesidad de “profesionalizar” el sector, y consideró que los controles permitirían reducir la cantidad de siniestros: según dijo, 28 conductores fallecieron en siniestros de tránsito en carreteras en lo que va del año y otros 54 sufrieron lesiones. “Estamos hablando no solamente de dinero, sino de la salud de cada trabajador y de calidad de vida”, valoró.

Consultado sobre cómo se llevan adelante los controles hoy en día, Fernández explicó que la fiscalización se realiza “a papel” –a través de los remitos de carga–, por lo que la conversión al sistema digital “aceleraría un montón” los trámites. Dijo que el nuevo sistema no implica un costo ni recargas en el trabajo de los choferes de los camiones.

Con respecto al movimiento de autoconvocados, Fernández acusó la existencia de tres diferentes grupos de transportistas, que “se contradicen en cuanto a las reivindicaciones”. “Lo único en que coinciden es en el ‘no a la guía’, pero después las reivindicaciones son diferentes”, apuntó.

El secretario general del Sutcra llamó la atención sobre “quién es el mayor beneficiado en un sector descontrolado”, y apuntó a los cargadores, los propietarios de los fletes y los productores del sector agroexportador, en detrimento de trabajadores y propietarios de pequeñas empresas.

“Para nosotros, la guía del transporte abarca muchas cosas que son fundamentales para el país. Por eso nosotros estamos de acuerdo: en todo lo que es el tema de los controles nosotros estamos de acuerdo, por más que no sea beneficiario directamente el trabajador. Pero indirectamente sí [será favorecido], porque somos parte de la sociedad, y la sociedad necesita sectores formalizados como corresponde”, concluyó.