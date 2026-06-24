El presidente chileno, José Antonio Kast, visitará Uruguay la próxima semana y se reunirá con Orsi

Aunque aún restan detalles por definir, fuentes de Presidencia confirmaron que el mandatario arribará a nuestro país el próximo miércoles y que habrá un encuentro formal con el presidente de la República.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, visitará nuestro país a comienzos del próximo mes y se reunirá con el presidente de la República, Yamandú Orsi, confirmaron fuentes de Presidencia a la diaria. Será el segundo encuentro entre ambos mandatarios, luego de que Orsi participara de la ceremonia de asunción de Kast a principios de año.

Según pudo saber este medio, a pesar de que su agenda aún no se encuentra terminada y que la cancillería uruguaya todavía trabaja para ultimar todos los detalles, se espera que el presidente del país trasandino arribe a nuestro país el miércoles 1° de julio y lo abandone un día después, el jueves 2. Ese día está planeado que el mandatario participe del tradicional desayuno y encuentro con empresarios que celebra la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, de acuerdo con el sitio web de la organización.

Asimismo, y según consignó el portal web de la Presidencia de Chile, Kast declaró en una sesión de su Consejo de Gabinete que la visita a nuestro país forma parte de una gira internacional que también comprende a Paraguay. Durante la reunión, el mandatario calificó a las relaciones internacionales de la nación trasandina con ambos países como “muy importantes” para su agenda, y aunque no brindó nombres, anunció que lo acompañarán algunos de sus ministros de Estado.

La gira implicará el segundo viaje oficial en la presidencia de Kast, que ya se había reunido en el mes de abril con su par argentino, Javier Milei, para avanzar en la colaboración económica, energética y judicial de ambos países. Igualmente, el mandatario cuenta con una nutrida agenda de visitas desde antes de asumir en el cargo, ya que visitó diferentes países de Europa y América Latina en su condición de presidente electo.