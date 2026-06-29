Marcelo Abdala: la Rendición de Cuentas tiene “señales positivas”, pero “se queda bastante por detrás de las necesidades básicas”

El presidente de la central sindical se pronunció sobre la propuesta para patrullar con vehículos blindados militares y dijo que en el tema “aparece cierta sensación de improvisación”.

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, abordó la inminente Rendición de Cuentas sobre la que se conocieron nuevos detalles el viernes pasado, tras un nuevo Consejo de Ministros. “Es una señal positiva que se busquen formas de instrumentar una cuestión de la cual nosotros nos sentimos parte, me refiero a los acuerdos del Diálogo Social en materia de seguridad social”, apuntó sobre la idea de unificar y fortalecer partidas para la minoridad.

Sin embargo, desde “una perspectiva estructural” y al analizar “las necesidades de resolver más rápidamente la cuestión de la infancia o las necesidades de la educación”, valoró que el documento “se queda bastante por detrás de las necesidades básicas”. Finalmente, se destinarán 31 millones de dólares incrementales y eso “sin duda que es una señal positiva”, sobre todo ante la posibilidad de que “en algunos casos podía ser inclusive peor que gasto cero”.

Sobre las transferencias, serán en función de los deciles de ingreso a los que pertenezcan los hogares de los menores beneficiarios. Abdala dijo que ese enfoque “es positivo”, pero “naturalmente que es insuficiente”: “Que una familia X de cualquier composición, a la hora de contabilizar su ingreso per cápita en la interna de la familia, quede un poquitito por arriba de la línea de pobreza, no resuelve el problema porque es multidimensional”, afirmó.

Sobre la llamada caja militar, que no se abordó en el documento final, señaló: “Para nosotros tenía que haber una conversación mucho más general, sin duda, pero esa es una responsabilidad que nosotros le atribuimos a las políticas públicas”, dijo. En suma, Abdala dijo que el PIT-CNT entiende que el resultado del Diálogo Social “no es un conjunto de sugerencias” para el Poder Ejecutivo, sino “acuerdos” que “implican un nivel de compromiso”: “Para nosotros, los resultados del Diálogo Social en materia de seguridad social se deben implementar todos”, aseveró.

En la propuesta para patrullar con vehículos blindados “aparece cierta sensación de improvisación”.

“Una sociedad que no genera trabajo de calidad, que además tampoco genera perspectivas de avance, un momento histórico tan complejo en el cual –a diferencia de siglos recientes– la generación que está no tiene la perspectiva de que va a poder vivir mejor que la generación que se retira, genera una serie de mecanismos que son estructuralmente decepcionantes”, dijo el sindicalista sobre la aprobación a la gestión de Yamandú Orsi, que arroja saldos negativos.

También reparó en las “idas y venidas que a veces tienen los gobiernos para resolver las cuestiones o hasta los problemas de comunicación”, pero “es un fenómeno de este cambio de época”. Sin embargo, opinó que “no alcanza con la gestión” y es necesario “levantar banderas transformadoras” porque preocupa que “la falta de energías transformadoras termine siendo canalizada por sectores oscuros de ultraderecha”.

En ese marco, abordó la iniciativa para patrullar barrios con vehículos blindados militares y exhortó a “mantener de una manera muy cuidadosa los límites institucionales que nos llevan a considerar que las FFAA se encargan de la defensa nacional”. Además, valoró que hubo “cierta sensación de improvisación” porque a medida que se pronunciaban los distintos jerarcas “aparecían versiones distintas” y recién en la última comunicación al respecto, en la reunión de gabinete, fue cuando “se le da un tono de coherencia al asunto”.

Movilizaciones de transportistas autoconvocados: “el PIT-CNT se deslindó de esa actividad”

Finalmente, Abdala también opinó respecto a las movilizaciones que grupos de transportistas autoconvocados llevan adelante en rechazo a la guía electrónica de carga que impulsa el gobierno. Afirmó que el término “autoconvocados” está en “tela de juicio” porque “hay que tener por lo menos la organización mínima para comunicar si salir”.

Además, indicó que “sin desmedro de que en toda esa base social pueda haber pequeños empresarios con dificultades”, al PIT-CNT le llamó “poderosamente la atención” que se reclame por el precio del gasoil siendo que en otros momentos, como 2022, en términos relativos estaba “bastante por arriba” de lo que está ahora y “no hubo movilización alguna”.

Finalmente, informados por el Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines, supieron que las acciones coincidieron con un esfuerzo sindical por “incorporar en la normativa nacional el convenio de la OIT que establece el derecho al descanso del trabajador y a una jornada limitada”. Al mismo tiempo, no le ven “mayor inconveniente” a la guía de carga más allá de “tener una trazabilidad” para que, entre otras cosas, “no exista el nivel de evasión que existe en este sector”.

“En ese sentido, el movimiento sindical tuvo una visión crítica de ese movimiento y más aún cuando nos llegaron denuncias de ciertos hechos de violencia para con trabajadores asalariados que nos dejaron muy preocupados y por eso el Sutcra, el PIT-CNT, deslindó de esa actividad”, acotó.