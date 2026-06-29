Ojeda presentará un proyecto para habilitar al Ministerio del Interior a utilizar infraestructura de Defensa en seguridad pública

En el marco de la discusión sobre los vehículos blindados militares, el senador colorado dijo que espera que la iniciativa sea acompañada por la bancada oficialista.

El Comité Ejecutivo del Partido Colorado (PC) respaldó este lunes la medida anunciada por el ministro del Interior, Carlos Negro, de patrullar determinados barrios de Montevideo con vehículos blindados del Ejército Nacional, en el marco de un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional (MDN). Al mismo tiempo, señaló la necesidad de “promover un proyecto de ley que establezca un marco jurídico claro y permanente para la utilización de infraestructura y capacidades del Ministerio de Defensa Nacional en apoyo a la seguridad interna”.

En una conferencia de prensa el senador Andrés Ojeda, secretario general del partido, dijo que la utilización de estos vehículos “significa el inicio, al menos, de un cambio o tomar en cuenta algunas cosas que venimos diciendo nosotros”. “El ministro, el viernes, dijo que se iban a utilizar para policializar algunos barrios, que es lo que nosotros venimos proponiendo ya desde hace algún tiempo en ese sentido”, apuntó, aunque agregó que la forma en que se comunicó la medida fue “muy desordenada y muy difícil”.

Dos días después de que se firmara el convenio entre el Ministerio del Interior (MI) y el MDN, el Ejército informó que ya acondicionó cuatro vehículos blindados RPZ Cóndor y no los Mamba MK7 como había dicho Negro en la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados. Luego del Consejo de Ministros del viernes, Negro puntualizó que los vehículos “serán conducidos por personal policial que va a ser debidamente capacitado a tales efectos”.

Con respecto a los vehículos Mamba, que fueron donados por Estados Unidos en 2024 para misiones de paz y no para patrullaje policial, Ojeda dijo que “el gobierno americano es el único que puede objetar la donación y la condición de la donación”. “Por esa razón nosotros mismos nos comunicamos con la embajada de Estados Unidos la semana pasada e informalmente nos hicieron saber que el gobierno americano en principio no objetaría la utilización de estos vehículos para cuestiones de seguridad interna, y sobre todo para el combate, la pelea y la guerra contra el narcotráfico”, aseguró.

“Como lo dice el mismísimo [Nayib] Bukele [presidente de El Salvador], la única forma hoy de combatir al narco es con la fuerza en forma directa, frontal y concreta. Creemos que en ese camino vamos a poder utilizar este tipo de vehículos para poder generar este policiamiento, esta presencia policial de 24 horas que estamos proponiendo, a los efectos de combatir al narco, que es hoy nuestro mayor flagelo”, sostuvo.

Ojeda: “Hay mucho más que estos vehículos que se puede utilizar”

El viernes, el ministro del Interior descartó que la medida propuesta necesite la aprobación de una ley; sin embargo, Ojeda dijo que considera necesario un proyecto de ley “para darle certeza al MDN, que también está involucrado, y eventualmente a los funcionarios militares”.

La iniciativa que presentará Ojeda tiene el objetivo de generar un marco jurídico que habilite a que el MI “pueda utilizar infraestructuras y logística” del MDN “para la seguridad interna y sobre todo en el combate al narcotráfico”. “Hay mucho más que estos vehículos que se puede utilizar sin necesidad de utilizar militares o militarizar ninguna guerra contra el narco”, subrayó.

A su vez, el senador detalló que el proyecto de ley le dará “garantías a cualquier funcionario militar que pretenda ser afectado a cualquier otra tarea”. “Especialmente para casos en que por razón de necesidad ese militar deba hacer uso de la fuerza, deben regirle las mismas normas que le rigen al funcionario policial”, apuntó Ojeda, y dijo que no se refiere a “legítima defensa”. como mencionó Negro el viernes, sino al “cumplimiento de la ley”: “La causal que le aplica hoy a la Policía, que tiene una normativa muy específica del uso de la fuerza, racional, progresiva, proporcional, solamente utilizable en el caso de peligro de vida o integridad física propia o de terceros”.

Por otro lado, Ojeda sugirió que es necesario que se determine que “cualquier funcionario militar que sea afectado a la tarea que sea tenga una remuneración extra por la tarea extra que realiza”. “Esto no es comparable con las tareas que hace el MDN en la frontera y en los perímetros de las cárceles. El perímetro carcelario es zona militar, los barrios a los que van a entrar estos blindados hoy no son zonas militares”, destacó.

Además, de cara a una futura discusión del proyecto en el Parlamento, Ojeda se preguntó “si cuenta con el consenso interno para aprobar una ley de respaldo a su propio gobierno en ese sentido”. “Yo espero que el Frente Amplio [FA] respalde al presidente, respalde al MI, al MDN y vote una ley en el camino de la política que hoy se propone, que es claramente distinta a la que había en el pasado”, expresó. En ese sentido, recalcó que “sería sorprendente y negativo” que “sea la bancada del gobierno la que se opone a votar un proyecto de ley que respalda medidas que el propio gobierno anuncia”.

Consultado sobre si la presentación de la iniciativa se puede leer como una estrategia política por parte del PC por la posibilidad de que se dé una discusión en el Parlamento y en el FA con respecto al uso de equipamiento militar para la seguridad, Ojeda afirmó que “si se genera hay que zanjarla”, porque cree que “es una decisión importante la que tenemos que tomar”.

“Yo no tengo ninguna intencionalidad de políticas negativas, al contrario. Creo que sería importante que los parlamentarios del gobierno respalden las medidas del gobierno. A nosotros con lo del portaaviones [estadounidense] nos pasó: terminamos respaldando más nosotros que algunos sectores del FA”, mencionó.