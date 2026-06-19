Ojeda sobre operativo en Borro: “Contento de que ahora todos respaldemos a la Policía”

Este viernes, durante la celebración por el natalicio de José Gervasio Artigas, en Sauce, Canelones, al senador del Partido Colorado Andrés Ojeda se le preguntó en rueda de prensa qué reflexión hace sobre el operativo en el barrio Borro, en el que un adolescente de 16 años fue asesinado de entre cuatro y cinco disparos por la Policía.

Tras la declaración del jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, quien expresó que se actuó “dentro del protocolo”, y del ministro del Interior, Carlos Negro, que manifestó que la Policía está “guardando absoluta tranquilidad con este resultado, porque, precisamente, fue filmado por las cámaras”, Ojeda dijo sentirse “contento de que ahora todos respaldemos a la Policía. No como antes, que la respaldábamos solo nosotros y el Frente Amplio no. Ahora que son gobierno todos la respaldamos”.

“Por mi parte, fui, soy y seré el defensor de la Policía”, continuó, y se puso a la orden de los sindicatos policiales para “hacer las defensas que sean necesarias de casos importantes de policías y Fiscalía”.

“Ante el reconocimiento del ministro de la suba de los homicidios y el fracaso estrepitoso en seguridad, se imponen medidas de otro talante”, consideró.

En esa línea, propuso “policializar algunos barrios”, y puso como ejemplo el caso de Rosario, Argentina, donde hay “un problema de narco más grande que [el de] nosotros, sí, pero era del estilo del nuestro cuando empezó. O sea que es tiempo de tomar acción real de combate corajudo contra el narco, de frente”.

Para Ojeda, “tiene que haber presencia de Guardia Republicana 24/7 durante un tiempo en algunos barrios complicados alrededor de Montevideo y en el resto del país”.

Asimismo, destacó que en Uruguay “los policías son bien vistos, a diferencia quizás de países de la región”. “Acá la Policía goza de respeto y la gente cuando ve a la Policía se siente más segura”, afirmó.