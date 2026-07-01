Alejandro Sánchez reconoció que el gobierno tiene problemas de comunicación, pero no por “comunicadores; son problemas políticos”

En el marco del convenio entre el Ministerio del Interior (MI) y el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) para utilizar blindados militares en operativos policiales, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, reiteró que no se planteó la “militarización de las actividades de represión de la delincuencia”, sino la “utilización de infraestructura”. Apuntó que los vehículos se van a necesitar para “algunos” despliegues y no van a “salir a patrullar por 18 de Julio”, pero sostuvo que también es cierto que en Cerro Norte han disparado con “balas de alto calibre a las camionetas de la Policía”, según contó a Panorama informativo de la diaria Radio.

“Siempre fue para operativos especiales y van a estar en algunos barrios o en algunas zonas en función de los programas que tiene la Policía”, señaló. Dijo que mantener un blindado en una esquina “no mejora la seguridad de la zona” y, sobre “militarizar” lugares, reparó en que el Plan Nacional de Seguridad Pública plantea que “la evidencia internacional dice que no es efectivo como única medida”, pero “no quiere decir que no la va a utilizar”.

En el plano comunicacional, Sánchez admitió que existen problemas de comunicación en el gobierno, pero dijo que “no son problemas de los comunicadores, son problemas políticos” y de “cómo se traslada la interpretación política de las cosas que hacemos”. Agregó que “seguramente” haya que “modificar la forma de comunicar”.

Aseguró: “Ningún miembro del Poder Ejecutivo dijo que íbamos a militarizar el patrullaje”, sino que lo introdujo la oposición. En esa línea, opinó que “está bien” que el ministro del Interior, Carlos Negro, “plantee el set de herramientas que está trabajando” en el ámbito parlamentario, pero “después de eso se armó una tormenta” y “los tiempos del gobierno quizá están desacompasados de estos tiempos en donde en Twitter tenemos mañana un debate armado”.

“El ministro de Trabajo lo que dijo es ‘no estoy de acuerdo con que haya militares patrullando’, y nunca estuvo planteado. (...) Yo cuando no sé algo llamo a un ministro que sea del ramo. Yo creo que ahí, en ese caso, Juan se equivocó”, aseveró sobre las declaraciones del ministro de Trabajo y Seguridad Social.

Empresas públicas: existe un “documento base” vinculado a “nuevos instrumentos de financiamiento para proyectos de inversión”

Este martes, el gobierno presentó el proyecto de ley de Rendición de Cuentas ante el Parlamento. Sánchez dijo que, en un contexto de “ciertas restricciones fiscales”, el Poder Ejecutivo igualmente presentó un articulado que “focaliza en áreas de política muy importantes que son reclamadas por la población”, donde el esfuerzo es “incrementar recursos para atender a la infancia”.

Para priorizar las áreas de seguridad, educación y situación de calle, sostuvo que se recortaron partidas de funcionamiento de la administración central para redireccionar recursos, y destacó el abatimiento al 50% de la partida de misiones oficiales.

Sobre el empleo, indicó que “sigue siendo una prioridad”, pero resulta “muy difícil” introducir al documento “artículos que estén referidos directamente a políticas de empleo” dado que “se mueve generalmente por la inversión”, y “la mayor parte de la inversión pública uruguaya es en las empresas públicas”. Consultado por novedades respecto a su propuesta de internacionalizarlas, señaló que existe un “documento base” a consideración de los presidentes de las empresas estatales y jerarcas ministeriales vinculado a cómo utilizar “nuevos instrumentos de financiamiento para proyectos de inversión de empresas públicas que permitan apalancar la inversión”.

A modo de ejemplo, dijo que Google “está por terminar un data center cercano a los 800 millones de dólares” y “se prevé que la industria de las telecomunicaciones para este año invierta billones de dólares en el tema”, mientras que cuando Antel construyó el primero solo existían 17 en el mundo. En esa línea, remarcó la posibilidad de “recurrir al ahorro de los uruguayos que está depositado en los bancos y que no está cobrando interés” al generar “instrumentos parecidos a lo que hicimos con los parques eólicos para poder hacer inversiones que hoy la empresa no puede hacer y que necesita hacer para competir”. Aspira a que este año “el conjunto de propuestas que se realizaron se lleven adelante” y aseguró que hay “buena aceptación” de parte de los involucrados.