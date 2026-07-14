Comisionado penitenciario: Radío será propuesto a la Asamblea General y se apuesta a que “entre en funciones lo antes posible”

El dirigente del Partido Independiente y actual director del Inisa fue electo por frenteamplistas, nacionalistas y colorados para ocupar el cargo que dejó vacante Juan Miguel Petit.

La comisión conformada especialmente para la designación del comisionado parlamentario penitenciario decidió este lunes elevar a la Asamblea General el nombre de Daniel Radío, quien de este modo ocupará la vacante generada en setiembre de 2025 a partir de la salida de Juan Miguel Petit. Luego de un primer proceso de elección en el que no se logró un consenso, a principios de junio se instaló un nuevo espacio legislativo para definir el sustituto de Petit. En ese ámbito se recibieron cinco nombres; tres de ellos ya se habían propuesto en la primera instancia (Julio Boffano, Gabriela Mendiguibel y Omar Sellanes) y dos se presentaron por primera vez (Radío y Patricia Peralta).

Con el plazo cerrado para la recepción de candidaturas, la comisión recibió este lunes a Radío, Sellanes y Peralta para informarse sobre sus planteos para el cargo. Por encontrarse fuera del país, Boffano y Mendiguibel remitieron sus exposiciones por escrito. Únicamente Radío obtuvo, luego de las exposiciones, el apoyo de siete de los ocho legisladores –frenteamplistas, nacionalistas y colorados– presentes en la comisión para elevar su nombre a la Asamblea General. El único voto en contra de la elección de Radío fue el del diputado de Identidad Soberana Gustavo Salle. El diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, que tampoco acompaña el nombramiento, no estuvo presente en sala al momento de la votación.

Está previsto que el próximo miércoles se lleve a cabo una sesión extraordinaria de la Asamblea General para que se haga efectiva la designación de Radío, dirigente del Partido Independiente, quien actualmente integra el directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).

La senadora frenteamplista Bettiana Díaz, quien preside la comisión que eligió a Radío, dijo a la diaria que después de la designación se establecerá un plazo para la toma de posesión del cargo. En ese sentido, señaló que será necesario que Radío renuncie al Inisa, ya que se trata de funciones “incompatibles”.

Con respecto a la asunción de Radío como comisionado, el senador frenteamplista Daniel Borbonet dijo a la diaria que se trata de “un tema urgente”. “La apuesta desde el Parlamento es que entre en funciones lo antes posible, porque es muy necesario su rol”, afirmó.

Radío: el respaldo y la crítica

En una rueda de prensa, Perrone se refirió este lunes tanto a la figura del comisionado parlamentario penitenciario en términos generales como al propio Radío. “El comisionado parlamentario no aporta ningún tipo de solución a la situación de cárceles más que hacer informes, que nosotros ya conocemos”, afirmó.

El diputado cabildante opinó que Radío “es un muy mal nombre” para ocupar el puesto, dado que “el 85% de la población carcelaria tiene problemas de consumo” y él es “una persona prodrogas”. “Es un liberalizador de las drogas; entonces, a mí me preocupa la política de drogas que va a aplicar Daniel Radío si está como comisionado parlamentario con esta situación”, resaltó.

Por el contrario, Díaz sostuvo que la exposición que hizo Radío este lunes en la comisión “fue muy ajustada al rol” del comisionado y recordó que el actual director del Inisa participó –en su etapa de diputado– en la comisión de seguimiento carcelario durante dos períodos legislativos, por lo que “conoce perfectamente” cómo funciona el trabajo. Destacó, además, que se trata de alguien que “articula con todos los partidos” y posee “honestidad intelectual”.

El diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, dijo a la diaria que, “además del elemento humano” de que se haya elegido a su correligionario, es importante que en el rol de comisionado se desempeñe alguien que “conoce la función legislativa” y, más específicamente, “la función del comisionado”.

“Estamos en un momento en el que hay una situación crítica del sistema penitenciario y hay varias discusiones sobre la mesa que hacen a la necesidad de tener mayor control en la toma de decisiones”, agregó Díaz, y mencionó un conjunto de procesos que deberán ser abordados en el corto plazo, como “la descentralización del INR, la figura de los operadores penitenciarios y los nuevos establecimientos carcelarios”.

“Entendemos que es un momento bastante fermental; la aprobación por unanimidad en Diputados del proyecto de justicia terapéutica también marca un antes y un después. Como sistema político estamos discutiendo con seriedad cambiar las recetas que nos han traído hasta acá”, afirmó Díaz.