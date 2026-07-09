Comisionado penitenciario: Parlamento ya tiene cinco candidaturas y el lunes iniciará el proceso de definición

La comisión especial bicameral escuchará a los postulantes para elevar un nombre a la Asamblea General; entre ellos, aparece como favorito el director del Inisa, Daniel Radío.

El 2 de junio se conformó una nueva comisión especial para la designación del comisionado parlamentario penitenciario. Luego de la falta de consenso para llegar a las mayorías necesarias que permitieran elegir entre los 16 postulantes del último llamado, se abrió un nuevo período de recepción de candidaturas que cerró el pasado jueves. la diaria pudo confirmar que ahora son cinco los nombres que estarán sobre la mesa; tres de ellos ya se habían presentado en la anterior instancia.

Entre los ya presentados aparece el nombre del exsacerdote y operador civil penitenciario Julio Boffano, quien fue postulado por la organización Iniciativa Ciudadana. También está Omar Sellanes, presentado por el Grupo Prospectiva, quien tiene como experiencia el trabajo realizado en la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (Anong) y en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Por último, se presentó nuevamente el nombre de Gabriela Mendiguibel, doctora en Derecho y actual docente de la Facultad de Derecho, con una diplomatura en Penalidad Juvenil.

Dentro de los nuevos postulantes aparece Daniel Radío, quien ya venía siendo manejado por legisladores frenteamplistas, blancos y colorados como un nombre de consenso. Médico de profesión, fue diputado del Partido Independiente durante dos periodos y lideró en la pasada administración la Secretaría Nacional de Cuidados, para después pasar a ser responsable de la Secretaría Nacional de Drogas y la Junta Directiva del Instituto de Regulación y Control del Cannabis; actualmente es director del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Según admitió, entrevistado por la diaria Radio, conversó con el presidente de la República, Yamandú Orsi, sobre la posibilidad y este se manifestó “conteste” al eventual cambio de rol.

El otro nombre que emerge como novedad es el de la procuradora Patricia Peralta, quien hasta diciembre del año pasado lideró la Dirección Nacional de Medidas Alternativas. Con una larga trayectoria dentro del Ministerio del Interior (MI), fue apartada del cargo en esta nueva administración luego de nueve meses de trabajo. Según consta en la resolución de cese, la decisión se tomó por la “necesidad de reestructurar, fortalecer y optimizar las funciones administrativas y operativas” de la dirección.

Antes de este periodo, Peralta llegó a la cartera durante la administración del entonces ministro del Interior José Díaz (2005-2007). Dentro del ministerio desarrolló en primera instancia roles técnicos en calidad de pase en comisión. Luego de desarrollar funciones dentro de su área de influencia, asumió en 2013 como directora del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. Completó un total de casi diez años vinculada al sistema carcelario.

Consultada por la diaria, Peralta detalló que también se ha desempeñado como asesora parlamentaria. Sobre su reciente salida del MI, indicó que, si bien nunca se le “explicó”, lo que se le dio a entender fueron “diferencias de encare” con la actual administración.

La elección

Con los nombres sobre la mesa, la comisión presidida por la senadora frenteamplista Bettiana Díaz deberá llegar a los consensos necesarios para elevar el candidato elegido a la Asamblea General; esta consolidará el nombramiento como comisionado parlamentario penitenciario si llega a una mayoría especial de tres quintos de los votos.

Díaz detalló a la diaria que con este fin la comisión se reunirá el próximo lunes, cuando recibirá a las cinco candidaturas. Si bien no es obligatorio que el ámbito escuche a los postulantes, la legisladora detalló que se consideró “importante” tener las presentaciones. “Son todas personas que tienen un conocimiento cabal de cómo funciona la oficina y cómo funciona el INR [Instituto Nacional de Rehabilitación] también”, comentó Díaz sobre las candidaturas.

Consultada sobre si Radío es el nombre de consenso, en línea con lo que manejan fuentes parlamentarias, Díaz puntualizó que se trata de algo que se deberá ver luego de las presentaciones. Recordó que en el pasado proceso de elección —donde no se logró un consenso— también se llegaba con “una base de acuerdo” que finalmente no prosperó.

De todas formas, la presidenta de la comisión especial reconoció que “el nombre de Radío está arriba de la mesa” y que muchos legisladores —dentro de los cuales se incluyó— “conocen su trayectoria” y lo conocen personalmente por haber compartido instancias en su pasaje como diputado. “Cuando estuvo en el Parlamento, estuvo las dos legislaturas en la Comisión de Seguimiento Carcelario”, sumó la legisladora oficialista como dato.

Por último, como presidenta de la comisión, Díaz detalló que la idea “es poder resolver cuanto antes” la designación de un comisionado parlamentario penitenciario. Detalló que es algo necesario dadas “todas las dificultades que está teniendo para funcionar sin comisionado” la oficina parlamentaria correspondiente a esa figura.

“Hay un montón de responsabilidades que recaen sobre los funcionarios, que la están llevando de la mejor manera posible; es un problema que no haya más que una jefatura de despacho, más en este contexto del sistema penitenciario”, concluyó la senadora.